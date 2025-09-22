Skroutz και Revolut ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια πιο απλή και γρήγορη αγοραστική εμπειρία

Η Skroutz , το δημοφιλέστερο marketplace σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου οι καταναλωτές μπορούν να βρουν περισσότερα από 29 εκατ. προϊόντα, και η Revolut, η παγκόσμια fintech εταιρία με πάνω από 60 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία. Η Skroutz ενσωματώνει το Revolut Pay στους τρόπους πληρωμής που παρέχει, προσφέροντας μια ταχύτερη και πιο απρόσκοπτη εμπειρία αγορών σε εκατομμύρια καταναλωτές.

Η δυνατότητα χρήσης του Revolut Pay στο checkout του Skroutz προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερες επιλογές. H Revolut είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος πληρωμής που εμπιστεύονται πάνω από 1,5 εκατ. Έλληνες καταναλωτές καθώς προσφέρει έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Επιπλέον, ενσωματώνοντας το Revolut Pay στις επιλογές πληρωμής, το Skroutz δίνει τη δυνατότητα στους πάνω από 8.000 συνεργαζόμενους εμπόρους να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, κάνοντας πιο απλή τη διαδικασία πληρωμής και βοηθώντας στην αύξηση των πωλήσεων.

Skroutz και Revolut γιορτάζουν αυτή τους τη συνεργασία με αποκλειστικά προνόμια για τους καταναλωτές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Πιο συγκεκριμένα, κάθε νέος λογαριασμός Revolut που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα αγοράς μέσω skroutz (αξίας άνω των 5€) θα πιστωθεί με bonus 25€ ( Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις ). Επιπλέον, οι υφιστάμενοι πελάτες της Revolut που ολοκληρώνουν τις αγορές τους μέσω skroutz με Revolut Pay κερδίζουν 10 RevPoints για κάθε 1€ που ξοδεύουν από 22.09 έως 22.10.2025 (Εξαρτάται από την εγγραφή στο πρόγραμμα RevPoints και το συνδρομητικό πλάνο του χρήστη. Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις RevPoints ).

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την ευκολία, την ταχύτητα και την προηγμένη ασφάλεια του Revolut Pay, προσφέροντας στους καταναλωτές μια απρόσκοπτη αγοραστική εμπειρία με ένα μόνο κλικ και πλήρη κρυπτογραφημένη προστασία των στοιχείων πληρωμής των καταναλωτών.

Ο Κώστας Κοντογιάννης, CFO της Skroutz, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Revolut αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για Shopping Simplified ή αλλιώς για μια ακόμα πιο εύκολη και απλή αγοραστική εμπειρία. Με το Revolut Pay, οι καταναλωτές που επιλέγουν το Skroutz έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις αγορές τους με ένα μόνο κλικ, απολαμβάνοντας ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία. Μαζί με τη Revolut, κάνουμε τις online αγορές πιο απλές και πιο έξυπνες για εκατομμύρια χρήστες».

Ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής Acquiring στη Revolut, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που το Revolut Pay υιοθετείται από ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις και πλατφόρμες πληρωμών. Το Skroutz αποτελεί ένα πραγματικό παράδειγμα καινοτομίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με επίκεντρο τη γρήγορη, ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση των αγορών. Μαζί με τη Skroutz, στοχεύουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκατομμύρια Έλληνες και Ευρωπαίους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους πιο εύκολα και με ασφάλεια, αποκομίζοντας παράλληλα απτά οφέλη και αξιοποιώντας στο έπακρο τα χρήματά τους».