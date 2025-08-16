Σκύλος στην παραλία: Τι προβλέπει ο νόμος – Αυστηρές απαγορεύσεις που πρέπει να ξέρεις

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα φέρνει μαζί του και τη διασκέδαση με τα κατοικίδια στην παραλία, αλλά όχι χωρίς... κανόνες. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4830/2021, υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση των τετράποδων φίλων μας στα παράλια.

Βάσει του νόμου 4830/2021, η παρουσία των σκύλων στις παραλίες όχι απλώς επιτρέπεται, αλλά τους επιτρέπεται και το κολύμπι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, σε μη οργανωμένες παραλίες, μπορείτε να είστε μαζί με τον σκύλο σας και να κάνετε μπάνιο μαζί του, ακόμη και χωρίς λουρί εντός της θάλασσας. Στις οργανωμένες παραλίες, εφόσον είναι νόμιμα μισθωμένες, ο εκμισθωτής του χώρου μπορεί να θέσει περιορισμούς, αλλά όχι να απαγορεύσει αυθαίρετα την παρουσία των ζώων χωρίς σήμανση. Εφόσον, επιτρέπονται οι σκύλοι μπορούν να κάνουν μπάνιο μαζί με τον κηδεμόνα τους ακόμη και χωρίς λουρί εντός της θάλασσας. Σημειωτέον, ότι δεν ισχύει για καντίνες ή καφέ πλησίον της παραλίας, αλλά αμιγώς για παραλίες που είναι νόμιμα μισθωμένες.

Τι ορίζει ο νόμος

Μη οργανωμένες παραλίες : Επιτρέπεται η παρουσία και το κολύμπι σκύλων. Στην ξηρά, ωστόσο, απαιτείται πάντα λουρί και καθαριότητα από τον ιδιοκτήτη.

: Επιτρέπεται η παρουσία και το κολύμπι σκύλων. Στην ξηρά, ωστόσο, απαιτείται πάντα λουρί και καθαριότητα από τον ιδιοκτήτη. Οργανωμένες παραλίες (αυτές με ξαπλώστρες, beach bars, είσοδο): Ο σκύλος επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει εμφανής ένδειξη που το επιτρέπει ή αν είναι πιστοποιημένος σκύλος βοήθειας.

(αυτές με ξαπλώστρες, beach bars, είσοδο): Ο σκύλος επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει εμφανής ένδειξη που το επιτρέπει ή αν είναι πιστοποιημένος σκύλος βοήθειας. Παραλίες με Γαλάζια Σημαία: H πρόσβαση των σκύλων απαγορεύεται ρητώς, εκτός από περιπτώσεις σκύλων βοηθείας ή θεραπείας με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Τι απαιτείται από τους ιδιοκτήτες

Το σκυλάκι πρέπει να είναι δεμένο με λουρί όσο βρίσκεται εκτός νερού.

Ο κηδεμόνας πρέπει να καθαρίζει άμεσα τα περιττώματα.

Συνίσταται η ύπαρξη ψηφιακού βιβλιαρίου υγείας (π.χ. αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, στείρωση ή καταχώρηση DNA) – σύμφωνα με πρόσφατες ενημερώσεις (Ιούνιος–Αύγουστος 2025).

Σε περίπτωση παραβίασης

Σε οργανωμένη ή παραλία γαλάζιας σημαίας, αν η παρουσία του σκύλου δεν επιτρέπεται, ο υπεύθυνος μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνσή σας. Εφόσον υπάρξει φθορά ή ζημιά, ο νόμος προβλέπει αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Πηγή: In love with the med