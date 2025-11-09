Σλοβακία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα κοντά στη Μπρατισλάβα – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία κοντά στην πρωτεύουσα, Μπρατισλάβα. Συγκεκριμένα, τις 19:31 (20:31 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία δέχθηκε κλήση για σύγκρουση δύο τρένων στη γραμμή Πεζίνκ – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας.



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις διάσωσης και η αστυνομία, όπως αναφέρει δημοσίευση της αστυνομίας της Μπρατισλάβα στο Facebook.





Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για θύματα, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετοί τραυματίστηκαν στη σύγκρουση των τρένων.

Ένας από τους επιβάτες είπε: «Βρισκόμαστε κάπου κοντά στο Pezinok. Ήταν ένα τρομερό χτύπημα. Έχουν ήδη καλέσει όποιον γιατρό να πάει στο μπροστινό μέρος του τρένου», αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης aktuality.

Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident. pic.twitter.com/K3QmCV8EnN — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τραυματίες σε νοσοκομείο.