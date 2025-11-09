Σλοβακία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα κοντά στη Μπρατισλάβα – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για νεκρούς.
Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία κοντά στην πρωτεύουσα, Μπρατισλάβα. Συγκεκριμένα, τις 19:31 (20:31 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία δέχθηκε κλήση για σύγκρουση δύο τρένων στη γραμμή Πεζίνκ – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις διάσωσης και η αστυνομία, όπως αναφέρει δημοσίευση της αστυνομίας της Μπρατισλάβα στο Facebook.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για θύματα, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετοί τραυματίστηκαν στη σύγκρουση των τρένων.
Ένας από τους επιβάτες είπε: «Βρισκόμαστε κάπου κοντά στο Pezinok. Ήταν ένα τρομερό χτύπημα. Έχουν ήδη καλέσει όποιον γιατρό να πάει στο μπροστινό μέρος του τρένου», αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης aktuality.
Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τραυματίες σε νοσοκομείο.