Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/10) κοντά στο χωριό Jablonov nad Turňou, στην Σλοβακία όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα τρένα R 913 και R 914, που μετέφεραν μεγάλο αριθμό επιβατών -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- συγκρούστηκαν μετωπικά λίγο πριν εισέλθουν σε σήραγγα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει το Reuters δεν υπάρχουν νεκροί. O τηλεοπτικός σταθμός TA3 ανέφερε ότι τα κοντινά νοσοκομεία ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τραυματίες από το ατύχημα.

Η υπηρεσία διάσωσης της Σλοβακίας ανακοίνωσε στο Facebook ότι έστειλε ελικόπτερο και ασθενοφόρα στον τόπο του ατυχήματος.

«Οι επιβάτες εγκαταλείπουν σταδιακά τα τρένα, ο βαθμός σοβαρότητας των τραυματισμών είναι ακόμη άγνωστος. Η αστυνομία εξασφαλίζει την ασφάλεια στο σημείο του ατυχήματος, συντονίζει το έργο των διασωστικών υπηρεσιών και ρυθμίζει την κυκλοφορία των ανθρώπων στην περιοχή. Το περιστατικό διερευνάται», αναφέρει η ανακοίνωση.