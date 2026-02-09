Σμαραγδής: «Κριτικοί την ώρα προβολής του Καποδίστρια γελούσαν και κορόιδευαν... φρικώδη πράγματα»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Γιάννης Σμαραγδής και αναφέρθηκε στις κριτικές για την τελευταία του ταινία «Καποδίστριας» εξηγώντας:

«Στην πραγματικότητα, από αυτούς που γράφουν κριτικές, από αυτούς που θεωρούνται οι 2-3 καλύτεροι και οι 3 έχουν γράψει πολύ καλά λόγια για την ταινία. Ο Δημήτρης Δανίκας με πήρε τηλέφωνο στα πρώτα 20 λεπτά του «Καποδίστρια» για να μου πει: «Αυτή είναι η καλύτερή σου ταινία, θέλω να κάνουμε συνέντευξη». Η ομάδα αυτή που άρχισε να γράφει αρνητικά πράγματα, είναι ένα γκρούπ, που την ώρα που γινόταν η προβολή, γελούσαν, κορόιδευαν την ταινία, έκαναν διάφορες αστειότητες. Φρικώδη πράγματα σε μια προβολή, ενός ανθρώπου που έχει βάλει την ψυχή του… Δε σχολιάζεται αυτό»

Και σε άλλο σημείο της συνέντευξης ξεκαθάρισε: «Κάθε φορά που ξεκινάω μια ταινία, λέω «πόσο κοστίζει η παραγωγή» και ξεκινάω βγάζοντας έξω την αμοιβή μου. Ποτέ δεν πήρα αμοιβή. Ζούσα από τη σύνταξη της γυναίκας μου και τώρα, με τον «Καποδίστρια», δεν θα πάρω ούτε πάλι. Είχε βγει ένταλμα σύλληψης για εμένα - για χρέη στο Δημόσιο, τότε που έκανα την ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Ένας άνθρωπος, ο αστυνομικός διοικητής τότε, με φώναξε και μου είπε «πρέπει να σας συλλάβω». Άνοιξε ένα συρτάρι, έβαλε μέσα το χαρτί και μου είπε «Έλληνες σαν εσάς εγώ δεν συλλαμβάνω».