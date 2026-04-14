Smart glasses: Οι οργανώσεις προειδοποιούν τη Meta για τους κινδύνους

Η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις, καθώς δεκάδες οργανώσεις ζητούν να μην προχωρήσει στην ενσωμάτωση αναγνώρισης προσώπου στα τωρινά και μελλοντικά «έξυπνα» γυαλιά της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι φορείς προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να γίνει όπλο στα χέρια κακοποιητών και όσων θέλουν να παρακολουθούν.



Τι φοβούνται οι οργανώσεις και τι σχεδιάζει η Meta

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσε να επιτρέψει την ταυτοποίηση αγνώστων στον δρόμο χωρίς τη συναίνεσή τους. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να διευκολύνει την παρακολούθηση και τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Meta εξετάζει μια λειτουργία που εσωτερικά αποκαλείται «Name Tag» και θα επιτρέπει στα smart glasses να αναγνωρίζουν πρόσωπα και να εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Η λειτουργία φέρεται να παραμένει σε φάση ανάπτυξης και να μην έχει οριστικοποιηθεί, ενώ δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα περιορίζεται η χρήση της.



Γιατί προκαλεί ανησυχία το θέμα

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια δυνατότητα θα μπορούσε να κανονικοποιήσει τη μυστική ταυτοποίηση ανθρώπων σε δημόσιους χώρους. Οι επικριτές λένε πως, ακόμα κι αν το σύστημα δεν επιτρέπει την «αναζήτηση οποιουδήποτε προσώπου», το γεγονός ότι ένας χρήστης μπορεί να αντλεί πληροφορίες για κάποιον που απλά βρίσκεται ή περνάει μπροστά του, αρκεί για να ανοίξει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.



Η θέση της Meta

Η Meta υποστηρίζει, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ότι εξετάζει ακόμη τις επιλογές της και ότι θα ακολουθήσει προσεκτική προσέγγιση πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογιών. Αλλά όλα αυτά έρχονται, όσο η εταιρεία έχει ήδη δεχθεί κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δεδομένα και το περιεχόμενο που καταγράφεται από τα AI smart glasses της.

Η υπόθεση δείχνει πόσο γρήγορα τα smart glasses περνούν από το στάδιο του πειραματισμού σε μια κατηγορία προϊόντων με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Αν η Meta προχωρήσει με την αναγνώριση προσώπου, το ζήτημα δεν θα αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και το ποιοι κανόνες θα προστατεύουν τους ανθρώπους που δεν έχουν επιλέξει να «αναγνωρίζονται» από μια κάμερα στον δρόμο.