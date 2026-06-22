Snik για Ρέμο: «Θα ξεκουραστεί; Εντάξει, τα έβγαλε τα λεφτά του αυτός»

Ο Snik σιχαίνεται τα βραβεία MAD, θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Ρέμο αν και εφόσον επιστρέψει στις πίστες, ενώ αποκάλυψε και πως είναι χαζομπαμπάς! «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πατέρας. Είμαι στα καλύτερά μου, έχω το μεγαλύτερο δώρο της ζωής. Είμαι συγκινημένος. Προς το παρόν τη βλέπω να κοιμάται και να τρώει μόνο. Σε 3-4 μήνες που θα μπορεί να μιλήσει λίγο, νομίζω ότι θα είμαι ο πιο χαζομπαμπάς που παίζει. Την κόρη μου θα την πούμε Μπόνι», αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

«Δεν θα ξαναπάω ακόμα κι αν με φωνάξουν»

Ο ράπερ σχολίασε επίσης και τα μουσικά βραβεία του MAD δηλώνοντας πως δεν τον αφορούν πλέον. «Δεν είδα καθόλου τα Mad VMA, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Έχω πάρει 5-6 βραβεία. Δεν θα ξαναπάω ακόμα κι αν με φωνάξουν».

«Στα μπουζούκια θα πάω μόνο με κάποια καλή προσφορά»

Ο Snik παραδέχτηκε πως δεν λέει όχι στις πίστες, φτάνει μόνο να πάρει τα λεφτά που θέλει. «Αν είχα κάποια καλή προσφορά θα μπορούσατε να με δείτε στα μπουζούκια. Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Αργυρό. Και ο Μαζώ μ’ αρέσει, ο Ρέμος. Θα ξεκουραστεί του χρόνου; Εντάξει, τα έβγαλε τα λεφτά του αυτός. Θα ήθελα κι εγώ να ξεκουραστώ κάποια στιγμή».