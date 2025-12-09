Σοκ και οργή στην Καλιφόρνια: Μαθητές Λυκείου σχημάτισαν σβάστικα με τα σώματά τους

Μια φωτογραφία οκτώ μαθητών που ξαπλώνουν σχηματίζοντας μια σβάστικα σε γήπεδο ποδοσφαίρου γυμνασίου στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια προκάλεσε σοκ και οργή στην εβραϊκή κοινότητα της περιοχής της Μπαϊέρια.



Ένας μαθητής του γυμνασίου Branham δημοσίευσε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 3 Δεκεμβρίου, συνοδεύοντάς την με μια αντισημιτική φράση του Αδόλφου Χίτλερ. Ένα screenshot της ανάρτησης άρχισε να κυκλοφορεί στο Reddit και συγκέντρωσε πάνω από 500 σχόλια. Η ανάρτηση και ο λογαριασμός διαγράφηκαν από το Instagram, σύμφωνα με το J., το εβραϊκό ειδησεογραφικό μέσο της Βόρειας Καλιφόρνια.

Last week, high school students in Campbell formed a human swastika on the school’s football field. They posted it, along with a 1939 quote from Hitler about “international financial Jews … plunging nations into a world war” which requires “annihilation of the Jewish race.” 🧵 pic.twitter.com/rL3u7AwA14 — Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) December 7, 2025

Η διευθύντρια του σχολείου, Μπεθ Σίλμπεργκελντ, δήλωσε γραπτώς στον Guardian ότι η ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρθηκε σε μια ανώνυμη γραμμή καταγγελίας. Επίσης, ανέφερε ότι το σχολείο δεν θα δημοσιοποιήσει την ταυτότητα των μαθητών που συμμετείχαν ούτε τα πειθαρχικά μέτρα που θα ληφθούν εναντίον τους, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς νόμους.



«Αν και αυτό το περιστατικό δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών και των οικογενειών μας, η ζημιά που προκάλεσε είναι πραγματική και πρέπει να αντιμετωπιστεί», τόνισε. «Πολλοί στην κοινότητά μας δικαίως συγκλονίστηκαν από την εικόνα. Αυτό το περιστατικό είναι ανησυχητικό και απαράδεκτο».



Πρόσθεσε, μάλιστα, με νόημα: «Το μήνυμά μας προς την κοινότητα είναι σαφές: αυτή ήταν μια ανησυχητική και απαράδεκτη πράξη αντισημιτισμού. Ενέργειες που στοχεύουν, εξευτελίζουν ή απειλούν Εβραίους μαθητές δεν έχουν θέση στα πανεπιστήμιά μας. Το CUHSD [Campbell Union High School District] και το Branham αντιτίθενται σθεναρά σε όλες τις μορφές μίσους, διακρίσεων και μισαλλοδοξίας».



Εκπρόσωποι της Bay Area Jewish Coalition (BAJC), μιας οργάνωσης βάσης που έχει ως στόχο να διασφαλίζει την ασφάλεια των Εβραίων κατοίκων της περιοχής της Bay Area, έκαναν λόγο για μεγάλο αντίκτυπο της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Το γεγονός ότι παιδιά επαναλαμβάνουν τα λόγια του Χίτλερ είναι ειλικρινά συγκλονιστικό και σπαρακτικό και ολόκληρη η κοινότητα έχει συγκλονιστεί από αυτό», δήλωσε η Τάλι Κλίμα, εκπρόσωπος της BAJC.



Από την πλευρά της, η υπεύθυνη εκπαίδευσης της BAJC, απέδωσε το περιστατικό εν μέρει στην έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα και ιστορικού πλαισίου σχετικά με τα σύμβολα μίσους, όπως η σβάστικα. «Έχουμε απόλυτη πίστη ότι αν η περιφέρεια λάβει πραγματικά μέτρα για να διδάξει στους μαθητές τα σωστά μαθήματα σχετικά με την ένταξη και την καταπολέμηση του μίσους, ότι οι Εβραίοι είναι μια μειονότητα που αξίζει συμπόνια και κατανόηση και αξίζει να είναι ίση με όλους τους άλλους σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, τότε αυτό θα ήταν ένα τεράστιο βήμα προς την κοινωνία του αύριο», δήλωσε.

