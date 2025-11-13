Το DNA «μίλησε»: Ο παππούς του Χίτλερ δεν ήταν Εβραίος - Έπασχε από γενετική σεξουαλική διαταραχή

Από τον καιρό που υπηρέτησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε αντικείμενο χλεύης από τους συναδέλφους του στρατιώτες, κυκλοφορούν φήμες για γενετική σεξουαλική διαταραχή του Αδόλφου Χίτλερ.



Τώρα, μια νέα έρευνα που διεξήχθη από διεθνή ομάδα επιστημόνων και ιστορικών λέγεται ότι ρίχνει επιτέλους φως στο τι ακριβώς συνέβαινε με τον ηγέτη των Ναζί.

Αφού ανέλυσαν το DNA του, ισχυρίζονται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έπασχε από κάποια μορφή του συνδρόμου Kallman, μιας γενετικής διαταραχής που στους άνδρες συνήθως εκδηλώνεται με μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης και ανώμαλη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων.

Το σύνδρομο Kallman συχνά συνδέεται με κρυψορχία και μικροφαλλία.



Ο παππούς του δεν ήταν Εβραίος

Την ίδια ώρα, ανατροπή υπήρξε με έναν άλλο μύθο που συνοδεύει τον Αδόλφο Χίτλερ, καθώς οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Γερμανός δικτάτορας δεν είχε εβραϊκή καταγωγή.

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Χίτλερ, είπε η Turi King, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης.

Η ανάλυση αυτή «καταρρίπτει έναν μύθο», σύμφωνα με τον οποίο ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος - ένας μύθος που ξεκίνησε όταν ακόμη ο δικτάτορας ήταν ζωντανός και συνεχίζει να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, ανέφεραν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Το DNA του Χίτλερ: Το Προφίλ ενός Δικτάτορα», που θα προβληθεί σε δύο επεισόδια στο Channel 4 από τις 15 Νοεμβρίου.

Ο μύθος έλεγε ότι ο πατέρας του Χίτλερ ήταν καρπός της εξωσυζυγικής σχέσης που είχε η γιαγιά του με τον εργοδότη της, ο οποίος ήταν εβραϊκής καταγωγής. Όμως οι ερευνητές βρήκαν στο DNA γενετικές αντιστοιχίες μεταξύ του δικτάτορα και της πατρικής γραμμής της οικογένειας Χίτλερ. Εάν υπήρχε κάποιο ψήγμα αλήθειας στον μύθο «δεν θα είχαμε την αντιστοίχιση του DNA με την οικογένεια Χίτλερ», είπε η Turi King.

IMAGO / Cinema Publishers Collection

Η γενετική ανωμαλία

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν την ανακάλυψη ότι ένα γονίδιο που ονομάζεται PROK2, το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων, δεν υπήρχε στον Χίτλερ.

Η απουσία του σχετίζεται με χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης και μπορεί να οδηγήσει σε μικροφαλλία, με τον φαλλό να έχει συνήθως μήκος μόλις λίγα εκατοστά.

Η Turi King, η οποία είχε προηγουμένως αναγνωρίσει τα λείψανα του βασιλιά Ριχάρδου Γ', δήλωσε στο Sky News: «Αν μου λέγατε πριν από μερικά χρόνια ότι θα μιλούσα για τα γεννητικά όργανα του Χίτλερ, δεν θα το πίστευα ποτέ».

Είπε ότι «αγωνιούσε» για την απόφαση να εξετάσει το DNA του, αλλά το έπραξε επειδή χιλιάδες άλλα ευρήματα είχαν υποβληθεί στην ίδια διαδικασία. «Γιατί να είναι ο Χίτλερ διαφορετικός;» αναρωτήθηκε. «Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς; Αυτό θα ήταν σαν να τον βάζουμε σε βάθρο».

Τα ευρήματα της ομάδας, είπε η καθηγήτρια King, θα προσθέσουν «ένα ακόμη επίπεδο πληροφοριών» στην κατανόησή μας για έναν από τους πιο μελετημένους άνδρες στην ιστορία.

Προσφέρει επίσης μια εικόνα για το κεντρικό θέμα του διάσημου τραγουδιού της εποχής του πολέμου «Ο Χίτλερ Έχει Μόνο Μία Μπάλα», το οποίο ήταν δημοφιλές στους Βρετανούς στο πλαίσιο των προσπαθειών δυσφήμισης της γερμανικής ηγεσίας.



Το DNA από τον ματωμένο καναπέ

Το DNA που αναλύθηκε προήλθε αρχικά από έναν αιματοβαμμένο καναπέ στο καταφύγιο του Χίτλερ, όπου αυτοκτόνησε στις 30 Απριλίου 1945.

Όταν οι σοβιετικές δυνάμεις επέτρεψαν την είσοδο του στρατηγού Ντουάιτ Αϊζενχάουερ μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος, ο αξιωματικός επικοινωνιών του, ο συνταγματάρχης Ρόσγουελ Π. Ρόζενγκρεν, έκοψε ένα κομμάτι και το πήρε σπίτι του.

Αφού παρέμεινε στο χρηματοκιβώτιό του για δεκαετίες, τελικά πουλήθηκε στο Μουσείο Ιστορίας του Γκέτισμπεργκ.

Αυτιστικός, σχιζοφρενής και διπολικός

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι ο Χίτλερ είχε υψηλό βαθμό πολυγονιδιακού κινδύνου - κάτι που προκύπτει εξετάζοντας το DNA ενός ατόμου σε σύγκριση με τη γενετική του ευρύτερου πληθυσμού - για αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή.

Ωστόσο, η καθηγήτρια Turi King προειδοποίησε να μην δοθεί υπερβολική σημασία στα ευρήματα. «Η γενετική είναι ένα μέρος της εικόνας της προσωπικότητάς μας», είπε.

«Ο πατέρας του Χίτλερ ήταν αλκοολικός που τον χτυπούσε. Είχε δει τέσσερα ή πέντε αδέρφια του να πεθαίνουν. Η μητέρα του πέθανε. Πέρασε πολλές αντιξοότητες στη ζωή του, η εποχή στην οποία ζούσε, η κοινωνία: όλα αυτά τον επηρέασαν».

«Δεν υπάρχει γονίδιο δικτάτορα»

Ο καθηγητής Σερ Simon Baron-Cohen, ειδικός στον αυτισμό, δήλωσε στην εκπομπή: «Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη συμπεριφορά του σε αυτές τις διαγνώσεις. Ο αυτισμός είναι μια αναπηρία, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που είναι αυτιστικοί δυσκολεύονται με τις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία. Δυσκολεύονται με αυτό το πρώτο είδος ενσυναίσθησης».

«Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ατόμων δεν κάνει κακά πράγματα. Απλώς πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου, ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία».



Ένας άλλος ειδικός, ο καθηγητής Thomas Weber του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν, προειδοποίησε επίσης κατά της εξαγωγή συμπερασμάτων για τον ρόλο του δικτάτορα στην ιστορία από το DNA του, προσθέτοντας: «Ανησυχούσα για τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει η ανάλυση του DNA του... Ωστόσο, τώρα που το DNA του Χίτλερ έχει αναλυθεί, θα ήταν λάθος, ακόμη και ανήθικο, να προσπαθήσουμε να βάλουμε το τζίνι πίσω στο μπουκάλι και να αγνοήσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης».

«Η γενετική σύσταση των εξτρεμιστών και των μη εξτρεμιστών είναι κατά μέσο όρο η ίδια. Απλώς δεν υπάρχει γονίδιο δικτάτορα. Ούτε το DNA του Χίτλερ, ούτε το DNA οποιουδήποτε άλλου τυράννου, είναι το DNA ενός δικτάτορα».