Πώς ένα «κοκτέιλ» γενετικών βλαβών και ψυχικών διαταραχών καθόρισε τον Αδόλφο Χίτλερ

Μια νέα, εις βάθος ανάλυση του DNA του Αδόλφου Χίτλερ έρχεται να ρίξει φως στις κρυφές βιολογικές πτυχές του -ίσως πιο μισητού- προσώπου στην ιστορία, αυτού που προκάλεσε το μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της ανθρωπότητας. Η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator», αποκαλύπτει απίστευτες λεπτομέρειες για το γενετικό προφίλ του στυγνού δικτάτορα. Ο Χίτλερ φέρεται να έπασχε από σύνδρομο Kallmann, μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει την ορμονική ωρίμανση και την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων.

Η πάθηση αυτή, που καθυστερεί ή εμποδίζει την έναρξη της εφηβείας, υποδεικνύει ότι ο Χίτλερ αντιμετώπιζε δυσκολίες στη σεξουαλική του ζωή και αυτό αύξανε σημαντικά (κατά 10%) την πιθανότητα να έπασχε από μικροφαλλία. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην ιατρική εξέταση του 1923, η οποία αποκάλυψε ότι ο Χίτλερ είχε κρυψορχία.

Διαψεύδεται ο μύθος της εβραϊκής καταγωγής

Το γενετικό προφίλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, δημιουργήθηκε από ίχνη αίματος σε δείγμα υφάσματος που είχε αφαιρεθεί από τον καναπέ του καταφυγίου του Βερολίνου, όπου αυτοκτόνησε ο Χίτλερ το 1945.

Η ανάλυση διαψεύδει κατηγορηματικά τον διαδεδομένο μύθο περί εβραϊκής καταγωγής του δικτάτορα. Ωστόσο, η ίδια έρευνα εντοπίζει ενδείξεις ότι ο Χίτλερ μπορεί να είχε προδιάθεση για νευροαναπτυξιακές και ψυχικές διαταραχές.

«Κοκτέιλ» ψυχικών διαταραχών

Τα γονίδια που εξετάστηκαν τον κατέταξαν στα υψηλότερα ποσοστά πιθανότητας για αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή. Αν και οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν μπορεί να γίνει διάγνωση εκ των υστέρων, ο ιστορικός Άλεξ Τζ. Κέι εκτιμά ότι η βιολογική και ψυχολογική του κατάσταση ίσως εξηγεί την «ακραία και ολοκληρωτική αφοσίωσή του στην πολιτική», σε αντίθεση με άλλους Ναζί που είχαν οικογενειακή ζωή.

Η επικεφαλής της έρευνας, καθηγήτρια Τούρι Κινγκ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν έβλεπε ο ίδιος τα αποτελέσματα του DNA του, σχεδόν σίγουρα θα είχε στείλει τον εαυτό του στους θαλάμους αερίων».

Σημαντική Σημείωση: Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή, τονίζοντας ότι τα ευρήματα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον στιγματισμό ατόμων με αντίστοιχες διαταραχές, καθώς η συμπεριφορά δεν καθορίζεται ποτέ αποκλειστικά από τα γονίδια.