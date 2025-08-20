Σοκ στην Ηλεία: 22χρονος κατηγορείται για βιασμό 66χρονης - Επικαλέστηκε φόρτιση λόγω χωρισμού

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε σε χωριό της Ηλείας, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε έναν 22χρονο άνδρα, με την κατηγορία του βιασμού μίας 66χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24, όταν ο φερόμενος δράστης συνελήφθη και ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί προχώρησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, με τον δράστη να αντιμετωπίζει σοβαρότατη κατηγορία.