«Είδα τον βιαστή μου στον δρόμο» - Η στιγμή της προσαγωγής υπόπτου στις Αχαρνές

Μια γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι ένας άνδρας την είχε χτυπήσει και βιάσει, αναγνώρισε στον δρόμο τον φερόμενο βιαστή της. Κι ενώ η ίδια έδινε συνέντευξη για το φερόμενο βιασμό, ο άνδρας εμφανίστηκε σε κεντρικό δρόμο στις Αχαρνές, και ήταν έτοιμος να φύγει με το λεωφορείο

Ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ τον πλησίασε και του ζήτησε να τον ακολουθήσει. Στη συνέχεια φθάνουν και οι συνάδελφοί του οι οποίοι τον ακινητοποιούν και τον προσαγάγουν στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών. Ο άνδρας ήταν πρώην τρόφιμος φυλακών. Μάλιστα, την ώρα του ελέγχου από τους αστυνομικούς, όταν του ζητούν κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, εκείνος λέει ότι έχει (στην τσάντα του) το αποφυλακιστήριο.

Το Star κατέγραψε εικόνες από τη σύλληψη, ενώ συνομίλησε με το θύμα που ήταν στο σημείο. «Είδα τον δράστη ο οποίος είναι ο βιαστής μου. Κατάγεται από την Αλγερία, είναι γνώριμος στις Αρχές» είπε η γυναίκα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει για τον φερόμενο βιασμό αλλά και για τον ξυλοδαρμό της τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος όμως είχε εξαφανιστεί. Για κακή του τύχη έπεσε πάνω στο φερόμενο θύμα του, που αρχικά προσποιήθηκε ότι δεν τον αναγνώρισε. «Τον είδα και ειδοποίησα τους αστυνομικούς να έρθουν το συντομότερο, για να γλιτώσουν κι άλλες γυναίκες» είπε η καταγγέλλουσα.