Σοκαριστικό ατύχημα στο MotoGP: Μοτοσικλέτα παραλίγο να σκοτώσει κάμεραμαν

Ένας άνθρωπος γλίτωσε κυριολεκτικά τον θάνατο, σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της πίστας Μπαλατόν Παρκ στην Ουγγαρία. Η μοτοσικλέτα του Πέδρο Ακόστα (KTM RC16) μετά από έξοδο (σε παγίδα επιβραδυνσης με χαλίκια) εκτοξεύτηκε πάνω σε μία κάμερα. Ο χειριστής της (Joao το όνομα του όπως το αναφέρει η Dorna διοργανώτρια του MotoGP) να σώζεται από θαύμα.

Το ατύχημα μπορεί (ευτυχώς) να έδωσε μόνο εντυπωσιακά video όμως άναψε φωτιές για την επικινδυνότητα της πίστας Μπαλατόν Παρκ. Το σιρκουί επέστρεψε στο καλεντάρι του MotoGP για πρώτη φορά μετά το 1992, με νέα μέτρα ασφαλείας, ωστόσο οι φόβοι παραμένουν.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο Πέδρο Ακόστα (KTM) είχε άλλο ένα ατύχημα όταν ένας αναβάτης της Yamaha έπεσε πάνω του.

Ιδιαίτερα το γρήγορο κομμάτι στη στροφή 8 προβληματίζει, αφού στα δοκιμαστικά του Σαββάτου σημειώθηκαν αρκετές πτώσεις, μία εκ των οποίων ήταν του 21χρονου Ισπανού. Πρόβλημα με τον μπροστινό τροχό τον έκανε να χάσει τον έλεγχο και να καταλήξει στην αμμοπαγίδα.

Καθώς γλιστρούσε με ταχύτητα, ο Ακόστα κατάφερε να απομακρυνθεί από τη μηχανή του, η οποία καρφώθηκε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και εκτινάχθηκε στον αέρα. Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν την RC16 να χτυπά την κάμερα, με τον οπερατέρ να βρίσκεται μια ανάσα από το μοιραίο.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, αν και υπέστη ισχυρό σοκ. Παρ’ όλα αυτά, το περιστατικό άφησε ακόμη πιο έντονη την αίσθηση ότι η πίστα δεν είναι κατάλληλη για αγώνες MotoGP. «Το ατύχημα του Ακόστα παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία. Η συγκεκριμένη πίστα δεν ενδείκνυται για τέτοιους αγώνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ρεπόρτερ του MotoGP, Σάιμον Πάτερσον.

Ο Ακόστα είπε αργότερα ότι σοκαρίστηκε από τη σύγκρουση: «Συνέβη σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ένιωσα το πίσω μέρος να χάνει την πρόσφυση και μετά από αυτό, δεν υπήρχε τίποτα που να με σταματά. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, γιατί θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ διαφορετικά».

Αμέσως μετά το ατύχημα, η σκηνή μεταφέρεται στο paddock: Ένα δεύτερο βίντεο δείχνει τον κάμεραμαν, Joao , να πλησιάζει τον Acosta, ο οποίος είναι εμφανώς έκπληκτος αλλά έτοιμος να τον καθησυχάσει. Στο βίντεο, οι δύο συζητούν στα ισπανικά: « Αυτό ήταν τρομακτικό! », λέει ο Acosta, και ο Joao χαμογελάει και απαντά: « Σε είδα να κοιτάς ψηλά. Η μοτοσικλέτα δεν με άγγιξε, ευτυχώς χτύπησε μόνο την κάμερα ». Ο αναβάτης τον συνόδευσε στη συνέχεια στο γκαράζ της KTM, πηγαίνοντάς τον για μια βόλτα και υπογράφοντας ένα slider από τη στολή του.

Η ειρωνεία είναι πως το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις δηλώσεις του μέλους του Δ.Σ. της πίστας, Τζιανπάολο Ματεούτσι, ο οποίος εξέφραζε την ικανοποίησή του για την πορεία του τριημέρου.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο Πέδρο Ακόστα (KTM)

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανταπόκριση και τις αντιδράσεις των αναβατών. Όσοι είχαν κάνει δοκιμές εδώ ήδη είχαν καλή άποψη, και όσοι ήρθαν πρώτη φορά εξέφρασαν τις ίδιες θετικές εντυπώσεις. Η λέξη ‘μοναδικό’ ακούγεται συνεχώς. Οι αναβάτες αγαπούν τις προκλήσεις, και η πίστα μας σίγουρα τους τις πρόσφερε. Το κοινό ενθουσιάστηκε σήμερα και το ίδιο θα συμβεί και στον αγώνα», τόνισε.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Μαρκ Μάρκεθ ήταν απόλυτος κυρίαρχος στοn αγώνα σπριντ, κερδίζοντας από την pole με διαφορά πάνω από δύο δευτερόλεπτα.