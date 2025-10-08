Σοκαριστικό βίντεο: Ταχύπλοο «καρφώνεται» σε βάρκα και σκοτώνει τρεις ψαράδες

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ένα ταχύπλοο σκάφος «καρφώνεται» σε μια βάρκα και σκοτώνει τρεις ψαράδες.

Το σοκαριστικό ατύχημα που σημειώθηκε στην Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με θύματα 3 ανθρώπους, αναβίωσε την περασμένη εβδομάδα το δικαστήριο καθώς ξεκίνησε η δίκη του 22χρονου που κάρφωσε το σκάφος του στη βάρκα των ψαράδων.

Η τραγωδία έγινε στη λίμνη Σμιθ στην Αλαμπάμα, κατά τη διάρκεια τουρνουά ψαρέματος και η στιγμή που το σκάφος καρφώνεται πάνω στη βάρκα καταγράφηκε σε βίντεο.

Όπως καταγράφεται και στα πλάνα του βίντεο, ο 22χρονος ψαράς Φλιντ Ντέιβις αναπτύσσει ταχύτητα με το σκάφος του με αποτέλεσμα να μην φρενάρει εγκαίρως και να καταστρέψει την βάρκα των 3 ψαράδων. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 58χρονος Τζόι Μ. Μπρουμ ενώ ο 44χρονος Τζον Κ. Κλαρκ και ο 62χρονος Τζέφρι Κ. Λιτλ, έπεσαν στην θάλασσα και πνίγηκαν.

Πήγαινε με 108 χλμ/ώρα

Αν και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σκάφος του Ντέιβις ταξίδευε με 108 χιλιόμετρα την ώρα τη στιγμή της συντριβής, ο αρχηγός της Πεζοναυτικής Περιπολίας της Αλαμπάμα, Ματ Μπρουκς, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι η ταχύτητα δεν ήταν παράγοντας στη συντριβή.

Ο ίδιος είπε ότι το ναυάγιο προκλήθηκε από «απροσεξία του χειριστή, απόσπαση της προσοχής, έλλειψη προσοχής, αδυναμία σωστής επαγρύπνησης».

Στον Ντέιβις, την περασμένη Πέμπτη, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και επίθεσης πρώτου βαθμού, που θεωρούνται κακουργήματα.

Κατηγορήθηκε επίσης για τρία πλημμελήματα, συμπεριλαμβανομένης της απερίσκεπτης λειτουργίας σκάφους, της μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας για σκάφη και της οδήγησης χωρίς πιστοποίηση ασφαλείας χειριστή σκάφους.