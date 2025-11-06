Σομαλία: 5 Έλληνες στο πλήρωμα του τάνκερ που κατελήφθη από πειρατές - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Πέντε Έλληνες περιλαμβάνονται στα 24 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου τάνκερ «Hellas Aphrodite» το οποίο κατελήφθη από πειρατές στα ανοικτά της Σομαλίας το πρωί της Πέμπτης (6/11).

Το περιστατικό με το δεξαμενόπλοιο «Hellas Aphrodite» (IMO: 9722766), ελληνικών συμφερόντων συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα και ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης διέπλευε από τη Σίκκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Συγκεκριμένα το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι «ένα μικρό σκάφος προσέγγισε την πρύμνη του “Hellas Aphrodite” και άνοιξε πυρ με ελαφρά όπλα και RPG».

Από την πρώτη στιγμή τα μέλη του πληρώματος μπήκαν στο καταφύγιο του πλοίου και ήταν σε επαφή με τη ναυτιλιακή εταιρεία.

🚨 AMBREY – RENEWED SOMALI PIRATE ACTIVITY 🚨

It is highly likely a Somali Pirate Action Group (PAG) is operating >300NM offshore Somalia, linked to a dhow hijacking near Garacad and new reports in Puntland.

🔗 https://t.co/4SgLst83BD#Ambrey #MaritimeRisk #Somalia #Piracy pic.twitter.com/Bm8Jxiztj9 — Ambrey (@AmbreyRM) November 5, 2025

Νωρίτερα η Latsco Marine Management, διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, επιβεβαίωσε το συμβάν σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων αναγκών και πως είναι σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα 24 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους πέντε Έλληνες -μεταξύ των οποίων και ο πρώτος μηχανικός- είναι καλά στην υγεία τους.

UKMTO WARNING 040-25 - 06 NOV 25



Click here to view the full Advisory⤵️https://t.co/yo0ifPJbtT#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Hqa7sct7ab — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 6, 2025

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαιώνει ένα περιστατικό ασφαλείας στο πλοίο που διαχειρίζεται, HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766).

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:48 τοπική ώρα (UTC+4) στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το πλοίο, που μετέφερε φορτίο βενζίνης, διέπλευε από τη Σίκκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής (περίπου 550 ναυτικά μίλια στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας).

Και τα 24 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και καταγράφονται, και παραμένουμε σε στενή επαφή μαζί τους. Η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν. Το HELLAS APHRODITE (IMO: 9722766) είναι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου 49.992 dwt, κατασκευασμένο το 2016 και νηολογημένο στη Μάλτα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της.