«Ρεσάλτο» σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έκαναν πειρατές ανοιχτά της Σομαλίας

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, ένα ελληνόκτητο πλοίο έχει δεχτεί επίθεση ανοιχτά της Σομαλίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο HELLAS APHRODITE, με 24 μέλη πλήρωμα και υπό μαλτέζικη σημαία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση του πληρώματος.

Το τάνκερ φέρεται, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, να έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας με τελικό προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», δήλωσε η Ambrey σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Splah247.com, το πλοίο δεν διέθετε ένοπλη ομάδα ασφαλείας και επιχείρησε να αλλάξει πορεία και ταχύτητα. Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση άλλαξε πορεία μακριά από την περιοχή μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προ τριών ημερών είχε γίνει απόπειρα αλλά είχε αποτραπεί χάρη σε ένοπλους φρουρούς άλλου πλοίου.

Το ρεσάλτο στο Hellas Aphrodite σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση στην επανεμφάνιση της σομαλικής πειρατείας, με επιθέσεις να συμβαίνουν τώρα εκατοντάδες μίλια από την ακτή, σε νερά που ήταν σε μεγάλο βαθμό ήρεμα τα τελευταία πέντε χρόνια.