Στο Υπ. Εξωτερικών εκτάκτως ο Κικίλιας-Συναντά Γεραπετρίτη για τις επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία

Συναγερμός και ανησυχία στην Αθήνα μετά από τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον ελληνόκτητων πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλήρωμα του ενός πλοίου υπάρχουν δυο Έλληνες οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο υπουργείο Εξωτερικών μετέβη εκτάκτως ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας προκειμένου να συναντηθεί και να συζητήσει το θέμα τον Γιώργο Γεραπετρίτη καθώς η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια της ναυσιπλοϊας

Η Αθήνα έχει αποδοκιμάσει τις επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων επισημαίνοντας πως θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των πληρωμάτων αλλά και το περιβάλλον.

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια, παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας όπως και στην ελεύθερη ναυσιπλοϊα» τονίζεται στο υπουργείο Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη έχει θέσει το θέμα της ναυτικής ασφάλειας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελεύθερη ναυσιπλοϊα ενώ o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρεμβαίνοντας τον Μάιο στο Συμβούλιο Ασφαλείαςείχε τονίσει ότι για την Ελλάδα η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο καθώς οι απειλές πλέον είναι πολυδιάστατες και αφορούν και τα παράκτια και τα περίκλειστα έθνη.