Reuters: Συναγερμός στην ελληνική ναυτιλία μετά τις επιθέσεις με drones - Αύξηση μέτρων ασφάλειας

Στην αύξηση των μέτρων ασφαλείας των πλοίων ελληνικών συμφερόντων, μετά την επίθεση με drones που δέχθηκαν ελληνόκτητα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρεται δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Η Ελλάδα εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διέλευση από τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, αναφέρει το δημοσίευμα. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια των επιθέσεων με drones που σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με οδηγίες του υπουργείου Ναυτιλίας, τα drones έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα την Τρίτη (13/1), ενώ έπλεαν προς τερματικό σταθμό στις ρωσικές ακτές. Σημειώνεται ότι ένα από τα πλοία είχε ναυλωθεί από τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron.

Οι επιθέσεις της τρίτης και το πλοίο «Matilda»

Ένα από τα δεξαμενόπλοια που στοχοποιήθηκαν ήταν το Matilda, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής εταιρείας Thenamaris. Το πλοίο δέχθηκε πλήγματα από δύο drones. Παρόλο που δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στο σκάφος, στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας δήλωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη ενισχύσει τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα:

-Δόθηκαν οδηγίες στα πληρώματα για μέγιστη επαγρύπνηση.

-Συνεστήθη η αποφυγή περιττής έκθεσης στο κατάστρωμα.

-Αυξήθηκαν οι έλεγχοι στα συστήματα παρακολούθησης.

Συστάσεις του υπουργείου για επικαιροποιημένη αξιολόγηση απειλής

Το υπουργείο Ναυτιλίας, σε έγγραφα που επικαλείται το Reuters, τονίζει την ανάγκη για άμεση δράση από τους υπεύθυνους ασφαλείας των ναυτιλιακών εταιρειών.

«Συνιστάται στους υπεύθυνους ασφαλείας των εταιρειών, τους πλοιάρχους και τους αξιωματικούς ασφαλείας των ελληνικών πλοίων να προβούν σε επικαιροποιημένη αξιολόγηση απειλής για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και τις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εκτόξευση των ασφαλίστρων πολέμου

Η επιδείνωση του περιβάλλοντος κινδύνου είχε άμεσο αντίκτυπο στο κόστος της ναυτιλίας. Τα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου για τα πλοία που κατευθύνονται στη Μαύρη Θάλασσα κατέγραψαν κατακόρυφη άνοδο αυτή την εβδομάδα, αντανακλώντας την ανησυχία των αγορών για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο ελληνόκτητος στόλος, όντας ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο εμπόριο της περιοχής, τα ύδατα της οποίας μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Τουρκία, καθώς και οι δύο εμπόλεμες χώρες.

Τα λιμάνια υψηλού κινδύνου

Το υπουργείο παρέπεμψε τις ναυτιλιακές εταιρείες σε παλαιότερη οδηγία (Απρίλιος 2022), η οποία παραμένει σε ισχύ και συνιστά αυξημένα μέτρα προστασίας για τα εξής ρωσικά λιμάνια:

-Novorossiysk

-Taman

-Tuapse

-Kavkaz