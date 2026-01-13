Επίθεση με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο πετρελαιοφόρα ελληνικών συμφερόντων φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης με μη επανδρωμένα μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, τις πρωινές ώρες της Τρίτης (13/03).

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Delta Harmony, που διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, καθώς και για το Matilda, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris, όπως ανέφεραν σχετικές πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε με εναέρια drones, θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη ή με συνδυασμό των δύο.

Недалеко от Новороссийска дроны атаковали нефтяной танкер «Delta Harmony», который ходит под флагом Греции.

Ай-яй-яй! А кто это сделал? А, русские это сделали, чтобы это танкер не захватили американцы. Зуб Лукашенко даю! pic.twitter.com/6Y9NEf4m7K — Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) January 13, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο Delta Harmony εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα δύο δεξαμενόπλοια επρόκειτο να φορτώσουν πετρέλαιο μέσω του CPC (Caspian Pipeline Consortium), της βασικής εξαγωγικής οδού για το πετρέλαιο του Καζακστάν. Το Delta Harmony αναμενόταν να παραλάβει φορτίο από την Tengizchevroil, ενώ το Matilda από το κοίτασμα Karachaganak.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα πλοία είχαν απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο φόρτωσης, προκειμένου να αναμείνουν τη σειρά τους. Το εύρος των ζημιών και στα δύο δεξαμενόπλοια δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.