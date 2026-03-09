Σωματική και λεκτική κακοποίηση από τον διάσημο σεφ του Noma: Τι απαντά στις καταγγελίες

Ο διάσημος σεφ του Noma, ενός από τα πιο επιδραστικά εστιατόρια στον κόσμο, απάντησε το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις κατηγορίες για κακοποίηση που επανήλθαν στην επιφάνεια πριν από το άνοιγμα του pop-up εστιατορίου του στο Λος Άντζελες, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την εκμετάλλευση στον κλάδο της υψηλής γαστρονομίας.



Πρώην υπάλληλοι και ασκούμενοι περιέγραψαν λεπτομερώς τη σωματική και λεκτική κακοποίηση που λένε πως υπέστησαν από τον Δανό σεφ Ρενέ Ρετζέπι, σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Times. Ο Ρετζέπι έγινε η εμβληματική φιγούρα του εστιατορίου της Κοπεγχάγης, καθώς και παγκόσμια αυθεντία στον τομέα της υψηλής γαστρονομίας, της ζύμωσης και της συλλογής τροφίμων από το φυσικό περιβάλλον, από την ίδρυση του Noma το 2003 μέχρι το κλείσιμο της επιχείρησης το 2024.

Η αναφορά έρχεται μετά την ανάρτηση, τον περασμένο μήνα, από τον πρώην υπάλληλο του Noma, ο οποίος ήταν επικεφαλής του εργαστηρίου ζύμωσης, καταγγελιών για κακοποίηση στο Instagram από άλλους που είχαν επίσης εργαστεί στο εστιατόριο. Ο ίδιος, μάλιστα, οργανώνει μια διαμαρτυρία κατά του pop-up εστιατορίου στο Λος Άντζελες.

Το άρθρο της New York Times επικεντρώθηκε σε μαρτυρίες 35 πρώην υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων «ψυχολογικής κακοποίησης, όπως εκφοβισμός, σωματική ταπείνωση και δημόσια γελοιοποίηση», καθώς και μαχαιρώματα, γροθιές, κλωτσιές και αντίποινα στην εργασία που συνέβησαν μεταξύ 2009 και 2017.

Ρενέ Ρετζέπι/Facebook

Τόσο ο Ρετζέπι όσο και εκπρόσωποι του Noma δηλώνουν ότι αυτές οι καταγγελίες αντανακλούν το παρελθόν του εστιατορίου και όχι την τρέχουσα κατάσταση και ότι η εταιρεία εγκατέστησε πολλαπλά συστήματα - συμπεριλαμβανομένων νέων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, αμοιβής των ασκούμενων και «βελτιωμένων ωρών εργασίας και αδειών» - όταν προέκυψαν οι καταγγελίες πριν από χρόνια.

«Ήμουν αυταρχικός, απαίσιος προϊστάμενος»

Ο σεφ, από την πλευρά του, απάντησε στο άρθρο με μια ανάρτηση στο Instagram, ζητώντας συγγνώμη. Σημείωσε ότι πράγματι στο παρελθόν είχε κακοποιητική συμπεριφορά και ότι έκτοτε έχει αναζητήσει θεραπεία και απομακρύνθηκε από την «καθημερινή λειτουργία» του Noma.

«Ήξερα ότι έπρεπε να αλλάξω και ήθελα να αλλάξω», έγραψε ο Ρετζέπι. «Από τότε, είμαι αποφασισμένος να κατανοήσω τον θυμό μου και να τον αντιμετωπίσω διαφορετικά. ... Ο οργανισμός που είμαστε σήμερα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν με τον οποίο ξεκινήσαμε. Είμαι ευγνώμων για την ομάδα μας και τον τρόπο με τον οποίο βοήθησε να μεταμορφωθεί η κουλτούρα της κουζίνας μας, καθώς και για την αφοσίωσή της στην πρόοδο του κλάδου».



Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που ήμουν τότε. Αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό και θα συνεχίσω να εργάζομαι για να γίνω καλύτερος».

Εξάλλου, σε ένα άρθρο που έγραψε το 2015, είχε επισημάνει: «Ήμουν αυταρχικός για μεγάλο μέρος της καριέρας μου. Φώναζα και πίεζα τους ανθρώπους. Ήμουν μερικές φορές ένας απαίσιος προϊστάμενος».



Ένας εκπρόσωπος του Noma δήλωσε ότι το εστιατόριο «βελτίωσε τη διαδικασία αντιμετώπισης των προβλημάτων» και διεξάγει μια συνεχή ανεξάρτητη επιθεώρηση των πρακτικών του.