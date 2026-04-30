«Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα;» - Ο Παπανδρέου (και μόνο αυτός) έχει την απάντηση

Μπορεί οι ΠΑΣΠίτες του ΕΜΠ να αποδείχθηκαν ανιστόρητοι με τη γκάφα που έκαναν με την αντικομμουνιστική αφίσα που άρον άρον πήραν πίσω μετά την (εύλογη) θύελλα που προκλήθηκε, ωστόσο οι συνάδελφοί τους στο Δημοκρίτειο κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση.

Ενόψει φοιτητικών εκλογών (μεγάλη η συζήτηση για τη διαδικασία με τον τρόπο που διεξάγεται) τα πανεπιστήμια και οι παρατάξεις βρίσκονται σε μεγάλη κινητικότητα, επιχειρώντας να «τραβήξουν» φοιτητές στην κάλπη.

Εκδηλώσεις, αφισοκολλήσεις, συζητήσεις και πάρτι (είναι και αυτά στο πρόγραμμα) δίνουν και παίρνουν αυτό το διάστημα.

To Σάββατο λοιπόν σε μια ημερίδα που -από άποψη ομιλητών- δεν έχει να ζηλέψει από ημερίδες κομμάτων και φορέων, η ΠΑΣΠ Κομοτηνής θέτει επί τάπητος την ιστορική πολιτική ρήση «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», που -σύμφωνα με τους διοργανωτές- επαναδιατυπώνεται μέσα από ένα εξίσου κρίσιμο ερώτημα: «Δημοκρατία ή Αυταρχισμός;».

Και ποιος καταλληλότερος για να μιλήσει για το θέμα: Μα φυσικά ο πρόεδρος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο θα είναι οι κεντρικοί ομιλητές.