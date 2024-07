Σοβαρός κίνδυνος από τυρί που πωλείται και στην Ελλάδα - «Μην το καταναλώσετε»

Για την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου από τυρί προέλευσης Γαλλίας, προειδοποίησε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα RASFF. Το τυρί είναι μολυσμένο με Yersinia enterocolitica και σύμφωνα με την ενημέρωση, είχαν νοσήσει 122 καταναλωτές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το cibum.gr, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου νοσημάτων ECDC, στην «Έκθεση απειλών μεταδοτικών ασθενειών, 6–12 Ιουλίου» , ανακοίνωσε ότι οι τροφικές δηλητηριάσεις έχουν φτάσει τις 136. Αιτία είναι το βακτήριο Yersinia enterocolitica βιοτύπου 2, ορότυπος O:9.

Μέχρι τις 12 Ιουλίου είχαν ταυτοποιηθεί περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στη Γαλλία (133), στο Βέλγιο (1), στη Νορβηγία (1) και στο Λουξεμβούργο (1). Οι ηλικίες των κρουσμάτων κυμαίνονται από 3 έως 85 ετών και 78 (57%) είναι γυναίκες. Οι έρευνες εντόπισαν ως φορέα μόλυνσης το κατσικίσιο τυρί, που παράγεται στη Γαλλία.



Οι χώρες που πωλείται το μολυσμένο τυρί είναι: Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γαλλική Πολυνησία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Μαρόκο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βρετανία και ΗΠΑ. Πολλές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε ανάκληση του δημοφιλούς προϊόντος.

Η Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Γαλλίας δημοσίευσε την ανάκληση του ΠΟΠ κατσικίσιου τυριού Star of Provence (αστέρι της Προβηγκίας) της εταιρείας FROMAGERIES DE L’ETOILE που είναι μολυσμένο με Yersinia enterocolitica και πωλείται από όλα σχεδόν τα μεγάλα σουπερμάρκετ της χώρας (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan, System U, Grand Frais, Metro, Casino, Migros). Η απόσυρση αφορά όλες τις παρτίδες και το σύνολο της παραγωγής με ημερομηνίας Best before μεταξύ 0/06/2024 και 31/07/2024 για το τυρί με GTIN 3461680002062 και μεταξύ 20/06/2024 και 02/08/2024 για το τυρί με GTIN 3461680004011.

Η ανακοίνωση ανάκλησης του μολυσμένου τυριού στη Γαλλία

Τι είναι η Yersinia enterocolitica και τι προκαλεί

Η Yersinia enterocolitica μπορεί να προκαλέσει οξεία γαστρεντερίτιδα. Συμπτώματα όπως πυρετός, διάρροια και κοιλιακό άλγος μπορεί συνήθως να εμφανιστούν 2 έως 7 ημέρες μετά την κατάποση. Eάν εξαπλωθεί συστηματικά μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα σήψη.