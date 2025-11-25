Δυσοίωνες προβλέψεις για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν νομίζω ότι θα τον ξαναδούμε...»

Τα χρόνια περνούν και οι φόβοι παραμένουν. Σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά το τρομερό ατύχημα του Μίκαελ Σουμάχερ στο σκι στις Γαλλικές Άλπεις, δεν έχει διαρρεύσει καμία πληροφορία για την υγεία του πρώην Γερμανού οδηγού της Formula 1. Σχεδόν. Πρόσφατα, ο Ρίτσαρντ Χόπκινς, πρώην διευθυντής επιχειρήσεων της Red Bull και στέλεχος της McLaren, συζήτησε την κατάσταση του φίλου του με το Sport Bible.

«Δεν έχω ακούσει τίποτα τελευταία», σχολίασε αρχικά. «Καταλαβαίνω ότι έχει έναν Φινλανδό γιατρό, τον προσωπικό του γιατρό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε τον Μάικλ. Νιώθω λίγο άβολα να μιλάω για την υγεία του, επειδή η οικογένειά του, όπως είναι κατανοητό, θέλει να την κρατήσει μυστική».

Η υγεία του πρώην Γερμανού οδηγού παραμένει ένα μυστήριο, φυλαγμένη προσεκτικά από τη σύζυγό του, Κορίνα, η οποία τον κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μόνο μια χούφτα εξαιρετικά στενών φίλων επιτρέπεται να επισκεφθούν τον Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το ατύχημά του και τους έξι μήνες που πέρασε σε τεχνητό κώμα μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

«Δεν είμαι ιδιαίτερα κοντά στον Ζαν Τοντ, τον Ρος ή τον Γκέρχαρντ. Ακόμα κι αν ήσουν ο καλύτερος φίλος του Ρος Μπρον και τον ρωτούσες πώς είναι ο Μάικλ, προσφέροντάς του μάλιστα και λίγο καλό κόκκινο κρασί, δεν νομίζω ότι θα ανοιγόταν. Πιστεύω ότι όποιος επισκέπτεται τον Μάικλ δεν πρέπει να αποκαλύπτει τίποτα. Έτσι επιθυμεί η οικογένεια. Νομίζω ότι αυτό είναι σωστό και σεβαστό απέναντί ​​τους. Ακόμα κι αν ήξερα, θα απογοητευόταν αν της το έλεγα».

Τον περασμένο Απρίλιο, ο θρύλος της Formula 1, Τζάκι Στιούαρτ, αποκάλυψε ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ, με τη βοήθεια της συζύγου του Κορίνα, κατάφερε να βάλει τα αρχικά του σε ένα κράνος που φορούσε ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

«Χρειάζεται συνεχή φροντίδα και εξαρτάται αποκλειστικά από τους φροντιστές του», είχε αποκαλύψει λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο δημοσιογράφος Φέλιξ Γκόρνερ, στενός φίλος της οικογένειας. «Δεν μπορεί πλέον να επικοινωνήσει λεκτικά», πρόσθεσε ο Γερμανός δημοσιογράφος.