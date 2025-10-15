Σάλος στην Ελβετία: Προσωπική νοσοκόμα του Σουμάχερ καταγγέλλει βιασμό από φίλο του γιου του

Σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων φαίνεται να εκτυλίσσεται στην Ελβετία, με πρωταγωνιστή μια προσωπική νοσοκόμα ενός εκ των καλύτερων οδηγών στην Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ η οποία καταγγέλλει πως έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του άλλοτε επτάκις πρωταθλητή, Μικ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του 24heures.ch, το περιστατικό έλαβε χώρα στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Γκλαντ. Ο κατηγορούμενος είναι οδηγός αγώνων, ο οποίος, μάλιστα βρίσκεται στον στενό κύκλο του Μικ. Την ημέρα του συμβάντος, στα τέλη του 2019, διέμενε στο κύριο σπίτι του οικοπέδου και συγκεκριμένα σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, όταν ένα βράδυ όντας μεθυσμένος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια νοσοκόμα.

Στο δημοσίευμα γίνεται ξεκάθαρο πως η μόνη σύνδεση μεταξύ αυτής της υπόθεσης και της οικογένειας του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 είναι ο τόπος της τραγωδίας. Κατά τα άλλα, δεν στοχοποιούνται καθόλου από την ποινική υπόθεση. Και δεν έχουν κληθεί να την σχολιάσουν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν ήταν παρόν τη στιγμή του περιστατικού και ως αποτέλεσμα δεν ανακρίθηκαν από τον εισαγγελέα Xavier Christe.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη μέρα του περιστατικού

Στις 23 Νοεμβρίου 2019, στο τέλος της ημέρας, το θύμα, περίπου τριάντα ετών, μέλος της ιατρικής ομάδας του Μίκαελ Σουμάχερ και ο φερόμενος ως δράστης, γύρω στα 20, συναντήθηκαν στην αίθουσα μπιλιάρδου του σπιτιού. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η φύση της σχέσης παραμένει ασαφής. Ενώπιον των ανακριτών, ο νεαρός πιλότος ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δυο τους βρίσκονταν. Ανέφερε μια φιλική σχέση και διευκρίνισε ότι κάποτε είχαν φιληθεί κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου σε ένα κλαμπ στη Γενεύη ωστόσο η νοσοκόμα αμφισβήτησε αυτή την εγγύτητα. Για εκείνη, ήταν οικογενειακός φίλος και τίποτα περισσότερο.

Στο τέλος της βάρδιάς της, η νοσοκόμα συνάντησε δύο συναδέλφους της που έπαιζαν μπιλιάρδο με τον νεαρό άνδρα. Το βράδυ συνεχίστηκε με κοκτέιλ με την ίδια κάποια στιγμή να νιώθει αδιαθεσία. Δεν μπορούσε πλέον να σταθεί όρθια και έπρεπε να ξαπλώσει στο πάτωμα. Οι συνάδερφοί της αποφάσισαν να την πάνε σε ένα μονόκλινο δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών.

Δεδομένης της κατάστασής της, ένας φυσιοθεραπευτής και ο κατηγορούμενος αποφάσισαν να την μεταφέρουν στο κρεβάτι της. Την έβαλαν στο κρεβάτι «χωρίς να την γδύσουν», αναφέρει το κατηγορητήριο, σημειώνοντας ότι είχε αποκοιμηθεί. Άφησαν το φως αναμμένο στο μπάνιο και στη συνέχεια έφυγαν από το δωμάτιο. Λίγο αργότερα, ο νεαρός άνδρας, φέρεται να επέστρεψε στον τόπο του ατυχήματος και διέπραξε την πράξη δύο φορές, εκμεταλλευόμενος την απώλεια των αισθήσεών της. Οι δύο συνάδελφοι είπαν ότι δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα.

Την επόμενη μέρα, το θύμα δεν θυμόταν τίποτα, αλλά σωματικά και υλικά στοιχεία δημιούργησαν αμφιβολίες. Στη συνέχεια, το συζήτησε μέσω γραπτού μηνύματος με δράστη, ο οποίος φέρεται να προδόθηκε. Καταλαβαίνοντας τι της είχε συμβεί, το θύμα του ζήτησε να μην την ξαναπλησιάσει ποτέ και προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή της αποφασίζοντας να κρατήσει αυτή την κακή ιστορία για τον εαυτό της, να μην την πει στην οικογένεια Σουμάχερ, από φόβο μήπως χάσει τη δουλειά της.

Το σπίτι του Σουμάχερ στην Ελβετία / ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο φόβος να μην ξεκινήσει η δίκη

Η νοσοκόμα υπέβαλε ποινική μήνυση δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2022. Αυτή η καθυστέρηση δεν είναι ασυνήθιστη σε αυτό το είδος υπόθεσης σεξουαλικής βίας: η επίγνωση και το θάρρος να κάνουν το βήμα μπορεί να πάρει χρόνο για ορισμένα θύματα. Λίγο πριν, είχε απολυθεί από την οικογένεια Σουμάχερ, παρόλο που ισχυρίζεται ότι είχε άψογο μητρώο. Σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτή η απόλυση έγινε αφού ο κατηγορούμενος, ο οποίος θεωρείται αθώος, βρισκόταν στο Γκλαντ.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 9 π.μ., αλλά ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, ο κατηγορούμενος δεν έχει ακουστεί για αρκετούς μήνες, παρόλο που συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το 2024, ταξίδεψε από την Αυστραλία στο γραφείο του εισαγγελέα για να ανακριθεί. Εάν το δικαστήριο διαπιστώσει αυτήν την απουσία από την αίθουσα του δικαστηρίου, θα μπορούσε να αναβάλει την ακροαματική διαδικασία. Οι δίκες που προχωρούν παρά την αρχική απουσία είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Όταν επικοινωνήσαμε, οι δικηγόροι των διαδίκων, ο Πάτρικ Μισόντ για το θύμα και ο Λουκ Βάνεϊ για τον φερόμενο ως δράστη, αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το τμήμα επικοινωνίας της οικογένειας Σουμάχερ δεν απάντησε στα αιτήματά μας για σχολιασμό.