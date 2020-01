Τσιτσιπάς για το "ξέσπασμα": "Δεν το ήθελα, ίσως με κλείσει για τρεις μέρες στο δωμάτιό μου, για τιμωρία" [vids]

Τσιτσιπάς για το "ξέσπασμα": Ένα αδικαιολόγητο ξέσπασμα είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον χθεσινό αγώνα του με τον Νικ Κύργιος για το ATP Cup. Ο κορυφαίος έλληνας τενίστας σε έναν χαμένο πόντο κοπάνησε τη ρακέτα του, την έσπασε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει κατά λάθος τον πατέρα του και να προκαλέσει ποικίλα σχόλια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προσπάθησε να δικαιολογήσει την "κακή" συμπεριφορά του και είπε πως δεν το ήθελε αλλά "φοβάται" πως o πατέρας του θα τον κλείσει για τρεις μέρες στο δωμάτιό του, για τιμωρία. «Ήταν ατύχημα. Δεν το ήθελα και το ξέχασα αμέσως, κοίταξα μπροστά. Συμβαίνει. Δεν ήθελα να το κάνω, απλά ξέφυγε, δυστυχώς. Ίσως με κλείσει για τρεις μέρες στο δωμάτιό μου, για τιμωρία». Εν συνεχεία τόνισε πως ο πατέρας και προπονητής του έφυγε μόνος του από τον πάγκο μετά το ξέσπασμα και φυσικά πως θα μιλήσουν μετά για το συμβάν.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh