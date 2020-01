Κόμπι Μπράιαντ: Σοκαριστικό ντοκουμέντο από τη συντριβή [vid]

Κόμπι Μπράιαντ: Το γύρο του κόσμου κάνει το ηχητικό ντοκουμέντο από τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου και καταγράφει τον πιλότο να συνομιλεί με τον πύργο ελέγχου δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό και κόβει την ανάσα.

Σαφή αίτια για τη συντριβή και επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε ακόμα ωστόσο όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και πολλά μετεωρολογικά μέσα, στην περιοχή υπήρχαν χαμηλά σύννεφα και ομίχλη, γεγονός που δημιούργησε κακή ορατότητα. Άρα οι ειδικοί πιθανολογούν πως η ομίχλη ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στο συνταρακτικό συμβάν.

RIP @kobebryant. Weather observations from the helicopter crash area indicated low clouds and restricted visibility, which may have obscured high terrain. It is not known, however, whether weather played a role in the accident.



The latest from The Post: //t.co/rbRqMSBOjU //t.co/kou4z75NN1