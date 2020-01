Australian Open - Κόμπι Μπράιαντ: Με τη φανέλα του κόντρα στον Ναδάλ ο Κύργιος [vids]

Australian Open - Κόμπι Μπράιαντ: Ο Θάνατος του σούπερ σταρ δεν άφησε ασυγκίνητο τον εκδηλωτικό ούτως ή άλλως Νικ Κύργιο, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν εμφανίστηκε για το παιχνίδι του τέταρτου γύρου του Australian Open κόντρα στον Ραφέλ Ναδάλ.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας μάλιστα φορούσε τη φανέλα με το νούμερο "8", την οποία αποφάσισε να κρατήσει σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Nick Kyrgios was in tears walking out to the court wearing a Kobe #8 jersey. He’s all of us.pic.twitter.com/jmIo9RpgGa