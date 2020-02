Παναθηναϊκός - Ζενίτ 96-81 [vid]

Παναθηναϊκός - Ζενίτ : Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Ζενίτ για την 24η αγωνιστική και επέστρεψαν στο κόλπο της οκτάδας. Ο Παναθηναϊκός μπήκε φορτσάτος στον αγώνα, φτάνοντας να προηγείται μέχρι και με 22 πόντους στη διάρκεια της πρώτης περιόδου. Για την ακρίβεια, έπειτα από καλάθι του Ταϊρίς Ράις, 35'' πριν από το τέλος της περιόδου, το σκορ έγραφε 30-8.

Ωστόσο, στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως τα πάντα άλλαξαν με την Ζενίτ να ροκανίζει τη διαφορά και χάρη σε επί μέρους 12-32 μείωσε σε 42-40. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να δει την Ζενίτ να ισοφαρίζει καθώς ο Αγιόν είχε ζευγάρι βολών, το οποίο όμως δεν εκμεταλλεύτηκε. Παρ' όλα αυτά οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο μέρος με προβάδισμα της τάξεως των 6 πόντων χάρη σε ένα σουτ του Τόμας -σχεδόν- από το κέντρο του γηπέδου.

.@DT1UpNComin shows how clutch he is with the buzzer beater 🔥🔔#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Hl8SsTPh8t