ΠΑΟΚ Ξάνθη υποβιβασμός: Τα αποσπάσματα από το σκεπτικό της ΕΕΑ που "δείχνουν" υποβιβασμό για ΠΑΟΚ και Ξάνθη.

ΠΑΟΚ Ξάνθη υποβιβασμός: Γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας το σκεπτικό της ΕΕΑ και όπως δημοσιεύει το fosonline.gr υπάρχουν ορισμένα αποσπάσματα που "δείχνουν" υποβιβασμό των δύο ομάδων. Πάντως, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση για την περιβόητη υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας. Όπως και να έχει, όλα θα κριθούν πλέον στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, το οποίο και θα αποφασίσει για την ποινή των δύο ομάδων, η οποία σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΕΑ είναι υποβιβασμός.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΕΑ μελέτησε την τριγωνική σχέση του ανιψιού του Ιβάν Σαββίδη, Ιωάννη Καλπαζίδη, του ΠΑΟΚ, αλλά και της Ξάνθης. Μάλιστα, ο πρώτος εμφανίζεται -βάσει των στοιχείων που μελέτησε η ΕΕΑ - να είναι εν δυνάμει μέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να έχει αγοράσει μέσω εταιρίας τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, όπου έχει στο Δ.Σ. της συγκεκριμένης εταιρίας τους Πανόπουλο, Συγγελίδη, Χαλαβαζή και Πιαλόγλου, οι οποίοι είναι και στο Δ.Σ. της ΠΑΕ Ξάνθη. Οι δε Πανόπουλος και Συγγελίδης εμφανίζονται ως οι μεγαλομέτοχοι της ακριτικής ΠΑΕ.

Ορισμένα αποσπάσματα από το σκεπτικό:

Ιδού το σκεπτικό της ΕΕΑ σχετικά με τα όσα αρνείται ο ΠΑΟΚ περί σύνδεσης δικής του με τον Καλπαζίδη και την Ξάνθη: «Από τα στοιχεία του φακέλου ωστόσο προκύπτει η ύπαρξη τόσο οικονομικών όσο και διαρθρωτικών δεσμών εξάρτησης μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίοι θεμελιώνουν τη δυνατότητα άσκησης κυριαρχικής επιρροής από τη VIALAND επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Ειδικότερα, από τα στοιχεία που παρατίθενται στο ιστορικό παρατηρείται μια σταθερή ανά τα έτη ταύτιση των μελών του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. με μέλη του Δ.Σ. της VIALAND, μάλιστα δε οι απώτεροι τυπικοί ελέγχοντες μέτοχοι της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. ήταν και παραμένουν μέλη του Δ.Σ. της VIALAND. Επιπλέον του εν λόγω διαρθρωτικού δεσμού, η πρακτική λειτουργία και η εξυπηρέτηση του σκοπού της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από τη χρήση των αθλητικών και λοιπών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της VIALAND, ήτοι σημαντικών και αναγκαίων για τη συνέχιση της λειτουργίας της στοιχείων, η οποία κατά τούτο έχει την ικανότητα να καθορίζει λειτουργικές αποφάσεις της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. Η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της VIALAND για την καθημερινή της δραστηριότητα (διοικητική και αγωνιστική) και, όπως συνάγεται εκ του από 25.1.2019 εγγράφου που υπέβαλε στη Δ/νση Αδειοδότησης με αρ. πρωτ. 6298/1.2.2019, στο προπονητικό κέντρο του ξενοδοχείου δραστηριοποιούνται τα Τμήματα Υποδομής της ΠΑΕ, ενώ τον ίδιο χώρο χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες της και Α' ομάδα τουλάχιστον έως την περίοδο 2018-2019. Περαιτέρω τα γραφεία της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ βρίσκονται στο κτιριακό συγκρότημα του ξενοδοχείου Le Chalet, από όπου διενεργείται και όλη η εταιρική λειτουργία της, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 1.7.2017 έως 30.6.2018 η ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ δηλώνει ότι «η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης με τη συνδεδεμένη Εταιρεία VIALAND Α.Ε., που αφορά την ενοικίαση γραφείων και αθλητικών εγκαταστάσεων» (αρ. 30 χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό). Η έννοια της «μη ακυρώσιμης σύμβασης» είναι δηλωτική της άρρηκτης, διηνεκούς και αλληλοεξαρτώμενης στενής σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία ενισχύεται και από τη δημόσια εικόνα που καλλιεργούν. Στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. το ξενοδοχείο Le Chalet εμφανίζεται ως ιδιοκτησία της ΠΑΕ, ενώ στην ιστοσελίδα του αθλητικού κέντρου (www.lechalet.Rr) και στο Τμήμα «Αθληση» αναφέρεται ότι ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ «θεωρείται το καλύτερο στην Ελλάδα καί ένα από τα πιο αξιόλογα στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους χώρους οι οποίοι στεγάζονται σε ένα συνολικό εμβαδό κτισμάτων 790 τ.μ. καί είναι τμήμα συνολικής εγκατάστασης που αποτελείται από το ΧΑΝΤΗΙ ARENA και το ξενοδοχειακό συγκρότημα Le Chalet».

Ιδού το σκεπτικό της ΕΕΑ για τη σχέση του Καλπαζίδη με τον Ιβάν Σαββίδη και τις εταιρίας του ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ:

«Περαιτέρω όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και την ακροαματική διαδικασία, η RFA Trading and Consulting Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (private company limited by shares) που συστάθηκε στην Κύπρο την 26.4.2013 υπό την αρχική ονομασία RFA INVESTMENT AND CONSULTING MANAGEMENT LIMITED από τον Anton Khodarev με αντικείμενο της δραστηριότητας της το γενικό εμπόριο, τις εισαγωγές - εξαγωγές και την ενασχόληση με οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που αφορά οποιοδήποτε είδος αγαθών, υλών, εμπορευμάτων ή πραγμάταιν. Επίσης δεν είχε οποιαδήποτε ενασχόληση με τουριστικές επιχειρήσεις Ο Anton Khodarev από το Μάιο του 2012 ως το Δεκέμβριο του 2012 συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως εκπρόσωπος του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη. Η εταιρεία σήμερα έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της επί της οδού Τεμπών 30, Έγκωμη 2408 Λευκωσία. Η RFA Trading and Consulting μεταβιβάστηκε την 29.12.2014 από τον Khodarev στον Ιωάννη Καλπαζίδη, ο οποίος έκτοτε είναι μοναδικός μέτοχος και τελικός δικαιούχος (ultimate beneficiary owner) των μετοχών της. Το τίμημα της μεταβίβασης αλλά και η πηγή των εισοδημάτων του Ιωάννη Καλπαζίδη για την απόκτηση των μετοχών της εταιρείας δεν προκύπτουν από κανένα απολύτως στοιχείο, ούτε προσκομίσθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών 2015 και προηγούμενες παρά το γεγονός ότι εζητήθηκαν. Περαιτέρω προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι ο Ιωάννης Καλπαζίδης κατά το χρόνο κτήσης των μετοχών της RFA Trading and Consulting Ltd ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. (από 25.8.2014 έως 7.10.2015) κατά το χρόνο που η Εταιρεία ήταν υπό τον έλεγχο της εταιρείας DONSKOY TABAC ISC ανήκουσα στον όμιλο AGROCOM, συμφερόντων του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη. Παράλληλα από τις 25.9.2008 ο I. Καλπαζίδης κατέστη μέτοχος της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (private company limited by shares) TSIMOV HOLDINGS Ltd αποκτώντας 2.640 μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας από την Κυριακή Σαββίδου, σύζυγο του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη. Τις μετοχές αυτές διατήρησε στην κατοχή του ως τις 25.11.2015 οπότε και μεταβιβάστηκαν στον Ιωάννη Σαββίδη. Σύμφωνα με το βιογραφικό του Ιωάννη Καλπαζίδη που προσκόμισε στην Επιτροπή η ίδια η RFA Trading and Consulting Ltd, ο Καλπο:ζίδης ήταν μοναδικός μέτοχος και τελικός δικαιούχος των μετοχών της. Η εταιρεία TSIMOV HOLDINGS Ltd εμφανιζόταν ως και την αποχώρηση του I. Καλπαζίδη το 2015, ως συνδεδεμένη εταιρεία στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας BELTERRA HOLDINGS. Πέραν της συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας TSIMOV HOLDINGS Ltd και τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΚΑΓ1 Α.Ε., ο I. Καλπαζίδης έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και της ανιυνύμου εταιρείας «BIO-ETAI PEI Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ» (από 12-9-2013 έως 31-1-2014), όταν η συγκεκριμένη Εταιρεία απορροφήθηκε από τη ΣΕΚΑΠ Α.Ε».

Ιδού το σκεπτικό της ΕΕΑ για τον Καλπαζίδη:

«Η συγκεκριμένη προϋπηρεσία δεν αναφέρεται στο βιογραφικό που προσκομίσθηκε από την RFA, ωστόσο μνημονεύεται από την ίδια την εταιρεία στο υπόμνημα που κατέθεσε με αριθμό πρωτ. Ε.Ε.Α. 71/23.1.2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο της RFA Trading and Consulting Ltd όπως συνομολογεί και η ίδια με το ως άνω υπόμνημά της αποτελείται: α) την Μαρία Θρασυβούλου, που επέχει θέσει Δ/ντριας από 2.7.2014 (οπόταν μοναδικός μέτοχος της εταιρείας ήταν ο Anton Khodarev) ως σήμερα, β) Τον Sergei Anisimov, ο οποίος βάσει των στοιχείων του φακέλου (βλ. την ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ σύστασης εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.», τις υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.315/5225/10.9.2013, φ.315/5461/29.09.2013, Φ.315/1090/14.2.2014 και Φ.315/5177/30.9.2014 ανακοινώσεις καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των πρακτικών Δ.Σ. της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. και την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.315/5611/27.9.2013 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ πρακτικών Δ.Σ. της «ΒΙΟ-Α.Β.Ε.») έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου BELTERRA HOLDINGS/DIMERA Ltd «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» και «ΣΕΚΑΠ Α.Ε.» (παράλληλα με τον I. Καλπαζίδη), έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της «ΒΙΟ- Α.Β.Ε.» (επίσης τον ίδιο χρόνο με τον I. Καλπαζίδη) και Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. Σύμφωνα με το ως άνω υπόμνημα της RFA Trading and Consulting Ltd o Anisimov ανέλαβε τη θέση του Δ/ντή της εταιρείας από τις 27.11.2015 μέχρι σήμερα, Ο I. Καλπαζίδης τόσο στο βιογραφικό του όσο και στο υπόμνημά του ενώ κάνει αναφορά στα εισοδήματά του από 2016 και μετά, δεν κάνει οποιαδήποτε αναφορά και δεν προσκομίζει φορολογικά στοιχεία πριν το 2016. Υπάρχει λοιπόν αναπάντητο το ερώτημα με τι πόρους αγόρασε την RFA και πως τη χρηματοδότησε για να αναπτυχθεί και μεγεθυνθεί η RFA από ασήμαντους τζίρους, σε κύκλο εργασιών δεκάδων εκατομμυρίων σε συναλλαγές κυρίως με εταιρείες συμφερόντων οικογένειας Σαββίδη. Και γ) ο I. Καλπαζίδης από την 2.7.2014 και εντεύθεν ως σήμερα. Ο I. Καλπαζίδης πέραν της θέσης του ως μέλους του Δ.Σ. σε πλείστες όσες εταιρείες συμφερόντων Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη, από την ακροαματική διαδικασία αλλά και το υπόμνημα της RFA που κατατέθηκε ενώπιον της Ε.Ε.Α. προέκυψε περαιτέρω ότι είναι συγγενής τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, εξ αίματος με τον Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη, πρόεδρο του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΑΌ. και εξ αγχιστείας με τη σύζυγό του Κυριακή Σαββίδου και όπως αναφέρεται κατωτέρω μετόχου της BELTERRA HOLDINGS Ltd».