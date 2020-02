Μαρία Σάκκαρη: Έχασε την ευκαιρία για τον τελικό και το TOP-20 [vid]

Μαρία Σάκκαρη: Η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα από την Ελενα Ριμπάκινα και δεν θα συνεχίσει στο «Ladies Trophy».

Μαρία Σάκκαρη: Η 24χρονη τενίστρια ηττήθηκε στον ημιτελικό του τουρνουά Premier “Ladies Trophy” από την 20χρονη Ελενα Ριμπάκινα από το Καζαχστάν με 6-3, 5-7, 1-6 . Ουσιαστικά έχασε μεγάλη ευκαιρία καθώς εάν κέρδιζε, θα έφτανε για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Τop-20 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ και έφτασε κοντά στην κατάκτηση του δεύτερου, αλλά κατέρρευσε μετά το 5-5 και κέρδισε μόνο ένα από τα τελευταία εννέα γκέιμ. Πριν τον αγώνα ήταν νούμερο 21 στον Κόσμο, ενώ η Ριμπάκινα στο 25. Τον μοναδικό τίτλο της η 24χρονη Μαρία Σάκκαρη τον κέρδισε τον Μάιο του 2019 στο Ραμπάτ του Μαρόκου, ενώ έχει και έναν χαμένο τελικό, το 2018 στο Σαν Χοσέ των ΗΠΑ. Όσον αφορά τη νικήτρια Ριμπάκινα είναι στο top-20 και θα παίξει την Κυριακή απέναντι στην νικήτρια του αγώνα της Μπέρτενς με την Αλεξάντροβα για τον τίτλο.

