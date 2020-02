Άρμαντ Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ [vid & pics]

Πριν μία εβδομάδα είχε καταγράψει παγκόσμιο ρεκόρ με το άλμα του στα 6,17 μέτρα. Ωστόσο, ο Σουηδός άλτης κατάφερε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επίδοσή του και να γράψει ιστορία. Συγκεκριμένα, ο 20χρονος αθλητής σημείωσε 6,18 μέτρα στο μίτινγκ της Γλασκώβης και ανέβασε τον πήχη του ρεκόρ που είχε σπάσει μία εβδομάδα πριν. Ο Ντουμπλάντις ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,50 μέτρα που πέρασε με την πρώτη ενώ χρειάστηκε τη δεύτερη προσπάθεια για το 5,75 μέτρα. Στη συνέχεια πέρασε με ευκολία τα 5,84 και τα 6 μέτρα έχοντας μείνει μόνος τους στον αγώνα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρασε με χαρακτηριστική άνεση το συγκεκριμένο ύψος. Αναμφισβήτητα, ο Ντουμπλάντις γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο άθλημα. Ο Σουηδός μέχρι τώρα έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο της Ντόχα ενώ έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 στο Βερολίνο. Και να σκεφτεί κανείς ότι μόλις τον Νοέμβριο έκλεισε το 20 του χρόνια.

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE