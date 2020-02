Προμηθέας - ΑΕΚ: Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε

Προμηθέας - ΑΕΚ: Οι δύο σύλλογοι ετοιμάζονται να τεθούν αντιμέτωποι στο πλαίσιο του 45ου τελικού για τον θεσμό του μπάσκετ, με την ομάδα από την Πάτρα να φτάνει για πρώτη φορά τόσο μακριά στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Προμηθέας - ΑΕΚ: Η ώρα του μεγάλου τελικού για το κύπελλο Ελλάδος έφτασε. Πρόκειται για τις δύο πιο δυνατές ομάδες της χώρας, μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να έχει οριστεί για τις 17:00. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το ΕΡΤ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τον 45ο τελικό του θεσμού.

Ο Προμηθέας θέλει να συνεχίσει να πιστοποιεί την αγωνιστική του άνοδο ως υπολογίσιμο μέγεθος του ελληνικού μπάσκετ, καθώς βρέθηκε για πρώτη φορά στην Α1 το 2016 μετά από συνεχείς ανόδου από το 2013, ενώ την σεζόν 2017/18 έφτασε στα ημιτελικά της Basket League και πέρσι στους τελικούς. Όσον αφορά την «Ένωση» επιστρέφει στο γήπεδο όπου το 2018 κατέκτησε το τέταρτο Κύπελλο απέναντι στον Ολυμπιακό, θέλοντας να προσθέσει ένα ακόμη τρόπαιο στην συλλογή της, μαζί με τα τρόπαια του Basketball Champions League και του Διηπειρωτικού.

Η ομάδα της Πάτρας έφτασε στον πρώτο τελικό Κυπέλλου της ιστορίας του να διεκδικεί τον τίτλο έχοντας αποκλείσει στα προημιτελικά τον κάτοχο του τροπαίου Παναθηναϊκού και στα ημιτελικά το Περιστέρι. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά έκανε αρκετές αλλαγές στην διάρκεια της σεζόν, με τις αποχωρήσεις των Μπόγρη, Έλις και Ρόμπινσον, αλλά και τις προσθήκες των Τζόουνς, Μπελ, Μάντζαρη και Μαυροκεφαλίδη.

Αντιθέτως η ΑΕΚ είχε πιο βατό δρόμο μέχρι τον τελικό του Ηρακλείου, καθώς για να φτάσει για δωδέκατη φορά σε παιχνίδι τίτλου στον θεσμό απέκλεισε το Ρέθυμνο στο ΟΑΚΑ στα προημιτελικά και τον Διαγόρα Δρυοπιδέων στο Αιγάλεω στον ημιτελικό. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, που πέρσι έφτασε με τον ΠΑΟΚ στον τελικό, δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Κιθ Λάνγκφορντ και Νίκο Γκίκα, που είναι τραυματίες. Ποντάρει, ωστόσο στην εμπειρία παικτών όπως ο Νίκος Ζήσης που διεκδικεί τον 27ο τίτλο στην καριέρα του.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Τόμι Σχινάς, Παναγιώτης Αναστόπουλος και Χαράλαμπος Καρακατσούνης.

Το ρόστερ του Προμηθέα

0 Τζέιμς Μπελ 28 1.96 G

1 Λάνγκστον Χολ 29 1.93 G

2 Κρις Μπαμπ 30 1.96 G

3 Ολεξάντερ Λίποβι 29 2.00 G

4 Χρήστος Καφέζας 18 1.89 G

7 Δημήτρης Αγραβάνης 25 2.08 F

12 Λουκάς Μαυροκεφαλίδης 35 2.10 C

13 Λεωνίδας Κολιός 17 1.96 F

14 Λεωνίδας Κασελάκης 29 2.01 F

15 Περικλής Κουρουπάκης 17 2.04 F

17 Βαγγέλης Μάντζαρης 30 1.96 G

19 Δημήτρης Κατσίβελης 28 1.96 G

20 Τσέις Φίλερ 27 2.03 F

24 Μάρβιν Τζόουνς 26 2.13 C

72 Λευτέρης Μαντζούκας 17 2.07 F

77 Θανάσης Μπαζίνας 16 1.92 G

Προπονητής: Μάκης Γιατράς

Το ρόστερ της ΑΕΚ



0 Κέντρικ Ρέι 26 1.98 G

1 Μάριο Τσάλμερς 34 1.88 G

4 Βασίλης Τολιόπουλος 24 1.88 G

5. Κιθ Λάνγκφορντ 36 1.93 G

8. Γιόνας Ματσιούλις 35 1.98 F

11. Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς 30 2.02 F

14. Δημήτρης Κακλαμανάκης 26 2.08 C

15. Λίνος Χρυσικόπουλος 28 2.03 F

16. Νίκος Ζήσης 36 1.97 G

20. Νίκος Γκίκας 30 1.85 G

22. Δημήτρης Μαυροειδής 35 2.12 C

27. Νίκος Ρογκαβόπουλος 19 2.02 F

31. Χάρης Γιαννόπουλος 31 2.00 F

44. Μάρκους Σλότερ 35 2.03 C

45. Τζεράι Γκραντ 32 2.06 C

Προπονητής: Ηλίας Παπαθεοδώρου