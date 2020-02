Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «κανονιέρηδων» [pic]

Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Ο Αρτέτα παρατάσσει την ομάδα του με πέντε αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο της παιχνίδι, αλλά με μία αρκετά δυνατή ενδεκάδα. Η Άρσεναλ, στο πρώτο παιχνίδι για τους 32 του Europa League απέναντι στον Ολυμπιακό, ξεκινάει με όλα της τα «όπλα». Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει στο αρχικό σχήμα τους: Λένο - Μουστάφι, Παπασταθόπουλο, Νταβίντ Λουίζ, Σακά - Γκεντουζί, Τζάκα - Μαρτινέλι, Γουίλοκ, Λακαζέτ - Ομπαμεγιάνγκ.

Στον πάγκο θα καθίσουν οι Μαρτίνες, Χόλντινγκ, Κολάσινατς, Μάιτλαντ-Νάιλς, Θεμπάγιος, Πεπέ και Νκετάια.

