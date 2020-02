Tyson Fury: Θριάμβευσε επί του Deontay Wilder και έγραψε ιστορία [vids]

Tyson Fury: Έγινε ο μοναδικός στην ιστορία του μποξ που έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους.

Tyson Fury: Ο Βρετανός μποξέρ έφτασε μέχρι και τον 7ο γύρο στην αναμέτρηση με τον Wilder (42-1-1) και κατάφερε να πανηγυρίσει τεράστια νίκη (30-0-1). Όπως δήλωσε, μάλιστα, στο φινάλε του αγώνα «ο βασιλιάς επέστρεψε στο θρόνο του». Ο Fury κατέκτησε τον τίτλο του WBC Heavyweight απέναντι σε έναν άνθρωπο που είχε την καλύτερη επίδοση σε νοκ άουτ στην ιστορία του heavyweight.

Είχε καταφέρει να υπερασπιστεί επιτυχημένα τις ζώνες του 10 διαδοχικές φορές, όπως το είχε κάνει ο μεγάλος Μοχάμεντ Άλι, ήταν αήττητος σε 43 ματς και είχε καταφέρει να βγάλει νοκ-άουτ και τους 41 που είχαν επιχειρήσει να του πάρουν τίτλο πριν από τον Tyson Fury. «Επέστρεψα στο μποξ για να δείξω στον κόσμο ότι μπορείς να επιστρέψεις από τον πάτο και τις σκέψεις αυτοκτονίας και να φτάσεις ξανά στην κορυφή» είχε δηλώσει πριν από καιρό ο Fury σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Fury έδωσε μάχη με την κατάθλιψη, είχε πρόβλημα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ενώ ήρθε αντιμέτωπος και με την τραγωδία της απώλειας του παιδιού του.

Tyson Fury hands Deontay Wilder his first Loss of his career stopping him in Round 7 #WilderFury2 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/5uLaLqi5Xp — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) February 23, 2020

Ο Fury από την αρχή του ματς ήταν εξαιρετικά επιθετικός , κάτι που ίσως πιθανότατα να ξάφνιασε και τον Wilder, που πέρα από το δεξί το οποίο κάποιες φορές προσγείωσε επικίνδυνα στον Βρετανό στους πρώτους γύρους της αναμέτρησης, από εκεί και πέρα δεν κατάφερε να δείξει τίποτα ιδιαίτερο. Ειδικά από τον έκτο γύρο και μετά ο Wilder κοιτούσε μόνο πως θα επιβιώσει μέσα στο ρινγκ. Το τελείωμα του ματς ήρθε φυσιολογικά στον έβδομο γύρο όταν ο Fury στρίμωξε τον Wilder στην γωνία και με γροθιές άρχισε να τον σφυροκοπά.

Οι ΝΒΑers πανηγυρίζουν τη νίκη του Fury

Πρώτος και καλύτερος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν εκείνος που αποθέωσε τον Βρετανό μποξέρ μετά την κατάκτηση του τίτλου WBC Heavyweight ενώ τον μιμήθηκαν επίσης οι ΝτεΜάρκους Κάζινς, Τρέι Γιανκ, Τζα Μοράντ, Ρούντι Γκομπέρ, Τρίσταν Τόμπσον και πολλοί ακόμα...

His corner did he a FAVOR straight up!! No question about it. Equilibrium was super off and he may have been concussed too! — LeBron James (@KingJames) February 23, 2020

D Smoke killed that! — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) February 23, 2020

Fury came prepared! Wilder battled but just didn’t have it tonight.. it happens.. Just sets up for an even better 3rd fight🤷🏽‍♂️😈 — Tyus Jones (@1Tyus) February 23, 2020