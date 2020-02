Ο Τζόρνταν βοήθησε τη σύζυγο του Κόμπι και λύγισε [pic & vid]

Συγκινημένη μετά την ομιλία της στην τελετή στο Staples Center για τον θάνατο του συζύγου της, Κόμπε και της κόρης της, Τζίτζι, η Βανέσα Μπράιαντ χρειάστηκε τη βοήθεια του θρύλου του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν για να κατέβει και να κάτσει και πάλι στη θέση της.

Μεταξύ άλλων, η σύζυγος του Μπράιαντ ανέφερε: «Ήταν υπέροχος πατέρας. Ήταν δικός μου. Ήταν τα πάντα για εμένα. Γνωριστήκαμε στα 17,5 μας. Ήμουν η πρώτη του κοπέλα, ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Ήταν ο καλύτερος. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια όσα νιώθω για εκείνον. Θα έκανε τα πάντα για εμένα. Δεν έχω ιδέα πως άξιζα έναν τέτοιο άνδρα. Ήταν χαρισματικός, ρομαντικός. Ήταν ο ρομαντικός του ζευγαριού. Ήθελε να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές. Ήταν αυτός ο τύπος άνδρα. Ήταν τόσο εύκολο να τον αγαπήσεις. Ήταν και οι δυο τους χαρούμενοι, είχαν τόση περιπέτεια μέσα τους. Δεν μπορούσαν να είναι ο ένας χωρίς τον άλλο. Έπρεπε να τους γυρίσουν μαζί στο σπίτι. Μωρό μου, να προσέχεις την Τζίτζι. Σας αγαπάμε και μας λείπετε. Αναπαυθείτε εν ειρήνη και θα τα πούμε μια μέρα. Θα σας αγαπάμε για πάντα».

