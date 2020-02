ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπαρτσελόνα: Επικό φινάλε στο ματς (vid)

Η Μπαρτσελόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο θρίλερ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, επικρατώντας χάρη σε καλάθι του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος «απάντησε» στο τρίποντο του Μάικ Τζέιμς 5'' πριν από το τέλος.

Δείτε το φινάλε της αναμέτρησης, που βρήκε νικήτρια την Μπαρτσελόνα με 80-82:

The end to that @cskabasket and @FCBbasket game was CRAZY! 😱#GameON pic.twitter.com/3Szhr7PZ1O