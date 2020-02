Μαρτίνς: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός [pic]

Μαρτίνς: Ο προπονητής του Ολυμπιακού πετάει στα ουράνια μετά από την επική πρόκριση της ομάδας του. Υπενθυμίζεται ο σύλλογος του Πειραιά απέκλεισε την Άρσεναλ μέσα στο Λονδίνο. Μια νίκη που τον... οδήγησε και στο να κάνει ένα πανηγυρικό ποστ.

Με ανάρτηση του στα social media, τόνισε ότι είναι υπερήφανος για την ομάδα του για τη χθεσινή πρόκριση. Δείτε το ποστ του:

This is Olympiacos! We always believe, and we always fight together for our goals. I am so proud of this team. Thank you to everyone who supported us!#WeKeepOnDreaming #Olympiacos #UEL #ARSOLY pic.twitter.com/KoCQZQ3Ow0