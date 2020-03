Εφές - Ολυμπιακός: Τα highlights του αγώνα [vid]

Εφές - Ολυμπιακός: Η ομάδα του Μπαρτζώκα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην Τουρκία. Ο Σέιν Λάρκιν (40 πόντοι με 10 τρίποντα) πρωταγωνιστεί στις καλύτερες στιγμές από την εύκολη νίκη της Εφές επί του Ολυμπιακκού (91-79) για την 28η αγωνιστική της Regular Season της Euroleague. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα:

Check out the highlights from @AnadoluEfesSK home-win over @olympiacosbc!#GameON pic.twitter.com/prEVA7piSD