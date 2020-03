Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δωρίζει ποσό-μαμούθ στους υπαλλήλους του γηπέδου των Μπακς [pic]

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο MVP του NBA αποφάσισε να μη μείνει αμέτοχος στις εξελίξεις της διοργάνωσης, η οποία έχει αναβάλλει όλες τις αναμετρήσεις μέχρι νεωτέρας. Μάλιστα, αναμένεται αρκετός κόσμος να χάσει την εργασία του για σημαντικό χρονικό διάστημα, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να βοηθήσει εμπράκτως τους υπαλλήλους του «Fiserv Forum», το γήπεδο δηλαδή που χρησιμοποιούν οι Μιλγουόκι Μπακς. Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» ανακοίνωσε πως θα δωρίσει 100.000 δολάρια στους υπαλλήλους του Fiserv Forum, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η ομάδα του Μιλγουόκι.

Ο ηγέτης των «ελαφιών» ακολούθησε το παράδειγμα του Κέβιν Λοβ, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε πράξει το ίδιο για τους υπαλλήλους του γηπέδου των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Είναι κάτι μεγαλύτερο από το μπάσκετ! Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής, θέλω να βοηθήσω τον κόσμο που κάνει πιο εύκολη τη ζωή μου, αλλά και εκείνη της οικογένειάς μου και των συμπαικτών μου. Εγώ και η οικογένειά μου θα δωρίσουμε 100.000 δολάρια στους υπαλλήλους του Fiserv Forum. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε όλο αυτό μαζί!», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο Έλληνας φόργουορντ.

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽