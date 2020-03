Κορονοϊός ΗΠΑ: Δωρίζουν τεράστιο ποσό στους υπαλλήλους τους οι Ουόριορς [pic]

Κορονοϊός ΗΠΑ: Οι εξελίξεις της πανδημίας στην οικονομία θα είναι άμεσες το προσεχές διάστημα, ωστόσο ομάδες του ΝΒΑ θέλουν να παρέχουν στους υπαλλήλους τους οικονομική στήριξη για τα χρήματα που θα χάσουν, λόγω της προσωρινής αναβολής στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Μεταξύ άλλων, η διοίκηση των «Πολεμιστών», οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο αποφάσισαν την δωρεά 1.000.000 δολαρίων σε ένα ειδικό ταμείο που έχει δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους στο γήπεδο όσον αφορά τις ανάγκες τους απέναντι σε περιστατικά με κορονοϊό, έξοδα νοσηλείας και άλλες ανάγκες. Μία εντυπωσιακή κίνηση, δείγμα της αλληλεγγύης των οργανισμών του ΝΒΑ προς τους εργαζόμενους τους.

Διαβάστε αναλυτικά:

The Golden State Warriors ownership, players and coaches will donate $1 million to disaster relief fund for their arena employees.