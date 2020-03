Κορονοϊός κόσμος: Αναβολή και για το Κόπα Αμέρικα - Πότε θα διεξαχθεί

Κορονοϊός κόσμος: Αναβολών... συνέχεια! Η νεά διοργάνωση που ανακοινώθηκε πως αναβάλλεται είναι το Κόπα Αμέρικα. Η διοργάνωση που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2020 στα γήπεδα της Κολομβίας και της Αργεντινής, θα διεξαχθεί πλέον το καλοκαίρι του 2021. Ό,τι συνέβη δηλαδή σήμερα (17/3) και με το Euro. Η CONMEBOL (ποδοσφαιρική ομοσπονδία Νοτίου Αμερικής) δίνει έτσι τη δυνατότητα στις χώρες - μέλη της να ολοκληρώσουν τα πρωταθλήματά τους, τα οποία διεκόπησαν λόγω του κορονοϊού, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες της Ευρώπης, που δεν θα χάσουν τους ποδοσφαιριστές τους.

Προ ημερών η CONMEBOL αποφάσισε την αναβολή των των δύο πρώτων αγωνιστικών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Τα πρώτα ματς των εθνικών ομάδων επρόκειτο να διεξαχθούν από τις 23 έως τις 31 Μαρτίου σύμφωνα με το αντίστοιχο καλεντάρι της FIFA, η οποία ανέβαλε και τα προκριματικά της αντίστοιχης ασιατικής ζώνης σε συνενόησης με την ομοσπονδία (AFC). Παράλληλα ανακοίνωσε και την αναβολή όλων των ματς για το Copa Libertadores από τις 15 έως τις 21 Μαρτίου, δεσμευόμενη να επαναξιολογήσει την κατάσταση την επόμενη εβδομάδα.

BREAKING: Copa America is postponed until June 2021 because of the coronavirus pandemic pic.twitter.com/Kr3VlMotd2