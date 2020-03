ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα στον κήπο για τον Μαουρίσιο (vid)

ΠΑΟΚ: Οι προπονήσεις των συλλόγων έχουν απαγορευθεί από τους επίσημους φορείς, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές προπονούνται κανονικά στα σπίτια τους με συγκεκριμένα προγράμματα που τους έχουν δώσει οι γυμναστές των ομάδων. Σε καραντίνα βρίσκονται και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και, όπως ενημέρωσε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ μέσω του λογαριασμού της στο twitter, αυτό θα ισχύσει σίγουρα μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαρτίου. Παράλληλα, ανάρτησαν και βίντεο με τον Χοσέ Μαουρίσιο να ακολουθεί το ατομικό του πρόγραμμα στον κήπο του σπιτιού του.

