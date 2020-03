Κορονοϊός NBA: Θετικοί τρεις παίκτες - Ένας από τους Σέλτικς, δύο από τους Λέικερς [vid]

Κορονοϊός NBA: Ο Μάρκους Σμαρτ όπως έγινε γνωστό βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κορονοϊό και ο πέμπτος που αποκάλυψε το όνομά του. Οι Σέλτικς ανακοίνωσαν ότι ένας παίκτης τους βρέθηκε θετικός σε έλεγχο, με τον Σμαρτ να αποκαλύπτει λίγο αργότερα μέσω twitter ότι το δείγμα ανήκε σε αυτόν, προσθέτοντας ότι έκανε το τεστ πριν από 5 ημέρες και έκτοτε είναι σε καραντίνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούντι Γκομπέρ των Τζαζ ήταν ο πρώτος ΝΒΑer που έγινε γνωστό ότι βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για τον κορονοϊό, για να ακολουθήσουν ο συμπαίκτης του, Ντόνοβαν Μίτσελ, ο Κρίστιαν Γουντ των Πίστονς και τέσσερις παίκτες των Νετς, εκ των οποίων το μοναδικό όνομα που έγινε γνωστό ήταν του Κέβιν Ντουράντ.

"Βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Είμαι εντάξει, νιώθω καλά, δεν έχω κάποιο σύμπτωμα. Θέλω όμως να κάνω σαφές ότι πρέπει να κρατάτε αποστάσεις, να μην είστε με πολύ κόσμο, να πλένετε να χέρια σας και να προστατεύετε τον εαυτό σας προκειμένου να προστατεύετε και τους άλλους" λέει χαρακτηριστικά στο VIDEO που ανέβασε, ζητώντας από τον κόσμο να είναι προσεκτικός.

Δείτε το post του Σμαρτ:

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV