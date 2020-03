Euroleague: Στην κορυφαία ομάδα της δεκαετίας ο Ντόντσιτς

Euroleague: Μπορεί να πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις τρεις σεζόν με τη φανέλα τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ευρωλίγκα, ο Λούκα Ντόντσιτς κέρδισε τη θέση του στην κορυφαία ομάδα της δεκαετίας 2010-20 της διοργάνωσης. Το παιδί-θαύμα της Σλοβενίας και πλέον παίκτης των Ντάλας Μάβερικς, προτού φύγει για το ΝΒΑ, πρόλαβε να κατακτήσει το τρόπαιο με τη «βασίλισσα» τη σεζόν 2017/18, ενώ παράλληλα εκείνη τη χρονιά είχε αναδειχθεί τόσο MVP της κανονικής περιόδου, όσο και του Final Four.

Έτσι, ο Ντόντσιτς έγινε το τρίτο μέλος της κορυφαίας ομάδας, αφού είχαν προηγηθεί οι Κάιλ Χάινς και Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Δείτε αναλυτικά το σχετικό ποστάρισμα...

In just three Turkish Airlines EuroLeague seasons with Real Madrid, @luka7doncic dominated the competition like few players ever have!#GameON pic.twitter.com/re3F1p48OB