Hall Of Fame: Έγιναν μέλη επίσημα οι Κόμπι, Ντάνκαν, Γκαρνέτ και Μπάουμαν

Hall Of Fame: Το «Basketball HOF» ανακοίνωσε την είσοδο του Κόμπι Μπράιαντ στο «πάνθεον» του μπάσκετ, κάτι που ήταν βέβαιο ότι θα συμβεί και με αυτόν τον τρόπο τιμάται η μνήμη του αδικοχαμένου σούπερ-σταρ του NBA. Βέβαια, δεν είναι ο μόνος που εντάχθηκε στο Hall Of Fame. Μαζί με τον Κόμπι, ανακοινώθηκε η είσοδος των Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Γκαρνέτ, αλλά και του επίσης εκλιπόντος, Πάτρικ Μπάουμαν, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών το 2018.

Αναλυτικά:

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj