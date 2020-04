Μπαρτσελόνα: Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν ότι παραχωρούν τους τίτλους του «Καμπ Νου» (για πρώτη φορά) για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με σκοπό την καταπολέμηση της πανδημίας. Όχι για να περιορίσουν τη δική τους οικονομική ζημία, βάζοντας χρήματα στα ταμεία του συλλόγου, αλλά για να συγκεντρωθούν πόροι γενικώς για το κοινό καλό.

Το Barca Foundation τρέχει πλέον ένα πρότζεκτ με σκοπό να βρει τον χορηγό που θα μπει στο γήπεδο της «Μπάρτσα», η οποία υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 2006 δεν είχε σπόνσορα ούτε στη φανέλα της.

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 21, 2020