O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το τρία στα τρία στο Ultimate Tennis Showdown, κερδίζοντας ελεγχόμενα τον Ντάστιν Μπράουν το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 3-1 (12-14, 18-13, 16-11, 15-10) του Ντάστιν Μπράουν κι έγινε ο πρώτος με τρεις νίκες στη διοργάνωση. Ο Τσιτσιπάς έχασε την πρώτη πρώτη περίοδο αλλά στη συνέχεια κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε στη νίκη.

Ο Στέφανος δείχνει σε καλή αγωνιστική μετά την περίοδο της καραντίνας. Μην ξεχνάμε ότι απομένουν σχεδόν 50 μέρες από την έναρξη της αγωνιστικής δράσης στο τένις και οι παίκτες αναζητούν τον τρόπο για να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική κατάσταση.

Introducing the Slam Dunk Smash 💥@StefTsitsipas is back on top, leading @DreddyTennis 2 quarters to 1. #UTShowdown pic.twitter.com/wzV0gGMM3o

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 20, 2020