Στην ιστορία θα μείνει η απόφαση που πήραν οι Μιλγουόκι Μπακς, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, να μην κατέβουν στο Game 5 της σειράς με τους Ορλάντο Μάτζικ, διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική βία στις ΗΠΑ και τον ρατσισμό, με αιχμή τον σοβαρό τραυματισμό από επτά σφαίρες αστυνομικών, του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ στο Ουισκόνσιν. Οι Μπακς πρόλαβαν τους Ράπτορς και τους Σέλτικς που συζητούν για να μην κατέβουν στον μεταξύ τους πρώτο ημιτελικό της Ανατολής, που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020.

Τα «ελάφια» δεν βγήκαν στο παρκέ για προθέρμανση, κλειδώθηκαν στα αποδυτήρια και εκεί πάρθηκε η απόφαση να μην αγωνιστούν. Ειδικότερα οι πρωτοπόροι της Ανατολής, σύμφωνα με το ESPN, είπαν πως θα μποϊκοτάρουν τον αγώνα και δεν θα παίξουν, κάτι που τελικά έκαναν. Τεράστια κίνηση από το Μilwaukee, με τους Magic να τους ακολουθούν τελικά και να αποχωρούν και αυτοί από το παρκέ.

Οι Μπακς, λοιπόν, θα έπρεπε να βρίσκονται στο γήπεδο στις 23:00 ώρα Ελλάδας για το Game 5 με τους Μάτζικ, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Άλλωστε, ο Τζορτζ Χιλ είχε δείξει πως τα «ελάφια» έχουν το μυαλό τους εκτός παρκέ, με τις δηλώσεις του μετά το τέταρτο ματς της σειράς. Πλέον μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Λίγκας που παραδοσιακά υποστηρίζει τους αθλητές της. Αθλητές όπως ο Ντόνοβαν Μίτσελ που παραδέχονται ότι έχουν κουραστεί να φοβούνται, άνδρες όπως ο Βινς Κάρτερ που λένε ότι έχουν μαζί τους κινητό και ταυτότητα ακόμη κι όταν βγάζουν τα σκουπίδια.

Πολλοί παίκτες (όπως ο Πασκάλ Σιάκαμ και ο Τζέισον Τέιτουμ) υπογράμμισαν πως το μπάσκετ δεν είναι η προτεραιότητά τους την ώρα που υπάρχουν καθημερινά περιστατικά αστυνομικής βίας στη χώρα τους και ο προπονητής των πρωταθλητών, Νικ Νερς, ανέφερε πως ορισμένοι σκέφτονται ήδη να επιστρέψουν σπίτια τους! Οι αθλητές θέλουν να δείξουν πως έχουν φωνή και να ορθώσουν το ανάστημά τους.

Στον δρόμο που χάραξαν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποφασίζουν να βαδίσουν κι άλλες ομάδες του ΝΒΑ. Έτσι δεν θα γίνουν απόψε ούτε τα άλλα δυο παιχνίδια των πλέι οφ του ΝΒΑ, μεταξύ των Ρόκετς – Θάντερ και Λέικερς-Μπλέιζερς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία και την ανισότητα σε κάθε γωνιά των ΗΠΑ.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2020