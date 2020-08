Τα play offs του ΝΒΑ θα συνεχιστούν κανονικά, όπως αποφασίστηκε στη δεύτερη σύσκεψη των αθλητών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα. Στη συνάντηση των παικτών, η αλλαγή πορείας των Λέικερς και Κλίπερς, που χθες είχαν ταχθεί υπέρ της διακοπής, υπήρξε θεμελιώδης. Οι Κρις Πολ και Αντρέ Ιγκουοντάλα, νούμερο 1 και 2 της Ένωσης των αθλητών, οδήγησαν τη συνάντηση, υπογραμμίζοντας τις θυσίες που είχαν κάνει όλοι οι παίκτες προκειμένου να καταστεί εφικτή η επανεκκίνηση της σεζόν στη φούσκα, τις 6 εβδομάδες χωρίς οικογένειες και την εμφάνιση της κανονικότητας, που το παιχνίδι έδωσε σε όλους.

«Για όσους βρίσκονται στο γήπεδο είναι οι καλύτερες δύο ώρες της ημέρας», είχε δηλώσει πρόσφατα ένας παίκτης. Λίγο αργότερα απόψε, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, θα γίνει νέα συνάντηση μεταξύ των παικτών. Θα παραστούν δύο εκπρόσωποι ανά ομάδα, από εκείνους που βρίσκονται ακόμα στη φούσκα, για να αποφασίσουν πώς θα οδηγήσουν τη διαμαρτυρία σε άλλο επίπεδο, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να παίζουν. Τα πλέι οφ θα ξεκινήσουν εκ νέου αύριο, ακόμη και αν το νέο καλαντάρι δεν έχει ακόμη γίνει επίσημο. Οι παίκτες αποφάσισαν να συνεχίσουν να αυξάνουν τον τόνο της διαμαρτυρίας τους, χρησιμοποιώντας το τεράστιο μεγάφωνο που τους δίνουν τα πλέι οφ στη φούσκα του Ορλάντο.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγραψε στο Twitter: «Η αλλαγή δεν έρχεται μόνο με τα λόγια. Συμβαίνει με πράξεις και πρέπει να συμβεί τώρα. Προς τα παιδιά και τις κοινότητες σε όλη τη χώρα, είναι δική μας υπόθεση να φέρουμε την αλλαγή. Μαζί. Γι΄ αυτό η ψήφος σας είναι πολύτιμη».

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter

— LeBron James (@KingJames) August 27, 2020