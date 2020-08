Βαλίτσες για Ντόχα και Κατάρ έφτιαξε ο βραζιλιάνος μέσος του Ολυμπιακού, Γκιγιέρμε, ο οποίος τη νέα σεζόν αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της Αλ-Σαντ. Η αραβική ομάδα, με tweet της σημειώνει ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την μετεγγραφή του παίκτη. Όπως προσθέτει, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Brazilian midfielder Guilherme Torres is in Doha, after agreeing to join Al-Sadd. Negotiations are still ongoing with his club Olympiacos to complete the transfer.

The official announcement will be made once the two sides have reached an agreement. #AlSadd pic.twitter.com/pKooy6TLWL

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) August 27, 2020